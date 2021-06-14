بالفيديو.. مسافر يحاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها في الأجواء الأميركية

تريد تفادي الطوابير الطويلة في المطارات، ولا ترغب في تأخر رحلتك عن موعدها، والتمتع بتجربة سفر رائعة عبر الطائرة.. كل هذا يعتمد على عدة عوامل تعرضها هذه الدراسة التي تقدم أفضل وقت ممكن لحجز موعد السفر.