بالفيديو.. مسافر يحاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها في الأجواء الأميركية

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر راكبا وهو يحاول فتح باب الطائرة خلال تحليقها بالأجواء الأميركية.

Someone tried hijacking our plane from LAX to ATL pic.twitter.com/fkPDPR60hu

وأظهر مقطع الفيديو المتداول فزع الركاب وخوفهم من الحادثة، ليقرر بعضهم مساعدة طاقم الطائرة لثني المسافر المتهور عن فعلته!

Local law enforcement are doing a sweep of the plane to check for any further security issues. pic.twitter.com/wdgfcmQwAC

— Benjamin Curlee (@BenjaminCurlee) June 12, 2021