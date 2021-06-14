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بالفيديو.. مسافر يحاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها في الأجواء الأميركية

 بسبب فزع الركاب وخوفهم من الحادثة قرر بعضهم مساعدة طاقم الطائرة لثني المسافر المتهور عن فعلته

مسافر حاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها مما أثار فزع الركاب (مواقع التواصل)
مسافر حاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها مما أثار فزع الركاب (مواقع التواصل)
14/6/2021

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر راكبا وهو يحاول فتح باب الطائرة خلال تحليقها بالأجواء الأميركية.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول فزع الركاب وخوفهم من الحادثة، ليقرر بعضهم مساعدة طاقم الطائرة لثني المسافر المتهور عن فعلته!

المصدر : وكالة سند

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