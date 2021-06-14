بالفيديو.. مسافر يحاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها في الأجواء الأميركية

تريد تفادي الطوابير الطويلة في المطارات، ولا ترغب في تأخر رحلتك عن موعدها، والتمتع بتجربة سفر رائعة عبر الطائرة.. كل هذا يعتمد على عدة عوامل تعرضها هذه الدراسة التي تقدم أفضل وقت ممكن لحجز موعد السفر.
بسبب فزع الركاب وخوفهم من الحادثة قرر بعضهم مساعدة طاقم الطائرة لثني المسافر المتهور عن فعلته
انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر راكبا وهو يحاول فتح باب الطائرة خلال تحليقها بالأجواء الأميركية.
Someone tried hijacking our plane from LAX to ATL pic.twitter.com/fkPDPR60hu
— AB (@alifuckingburns) June 12, 2021
وأظهر مقطع الفيديو المتداول فزع الركاب وخوفهم من الحادثة، ليقرر بعضهم مساعدة طاقم الطائرة لثني المسافر المتهور عن فعلته!
Local law enforcement are doing a sweep of the plane to check for any further security issues. pic.twitter.com/wdgfcmQwAC
— Benjamin Curlee (@BenjaminCurlee) June 12, 2021