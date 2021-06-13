حادثة فريدة.. مدعوون يحضرون حفل زفاف بلباس العزل الصحي بمحافظة قنا المصرية

المبادرة من شأنها أن تذكر باقي المدعوين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف، يظهر فيه بعض المدعوين، وهم يرتدون لباس العزل الصحي الخاص بكورونا، بمحافظة قنا (جنوب مصر).

واستلطف مدونون ومغردون هذه الخطوة، خاصة أن الأمر يتعلق بحفل زفاف ممرض، فقاموا بهذه الخطوة، وهم زملاء له في العمل.

وشدد آخرون أن هذه المبادرة من شأنها أن تذكر باقي المدعوين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ونشر مصطفى آدم (أحد المشاركين) المقطع على صفحته.