البث الحي
منوعات|مصر

حادثة فريدة.. مدعوون يحضرون حفل زفاف بلباس العزل الصحي بمحافظة قنا المصرية

المبادرة من شأنها أن تذكر باقي المدعوين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

مدعوون يرتدون لباس العزل الصحي الخاص بكورونا في فرح زميلهم بمحافظة قنا جنوب مصر (مواقع التواصل)
مدعوون يرتدون لباس العزل الصحي الخاص بكورونا في فرح زميلهم بمحافظة قنا جنوب مصر (مواقع التواصل)
13/6/2021

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو من حفل زفاف، يظهر فيه بعض المدعوين، وهم يرتدون لباس العزل الصحي الخاص بكورونا، بمحافظة قنا (جنوب مصر).

واستلطف مدونون ومغردون هذه الخطوة، خاصة أن الأمر يتعلق بحفل زفاف ممرض، فقاموا بهذه الخطوة، وهم زملاء له في العمل.

وشدد آخرون أن هذه المبادرة من شأنها أن تذكر باقي المدعوين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ونشر مصطفى آدم (أحد المشاركين) المقطع على صفحته.

 

 

 

 

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

ممرضات يشاركن المريض وجعه وقلق أهله.. يزرعن الأمل لدى كبار السن المصابين بكورونا

قصصهن تحمل الكثير من المشاعر الإنسانية، فهن يقمن بأدوار لا تقل أهمية عن الأطباء، ممرضات اخترن طواعية أن يقفن على خط المواجهة كجنديات في الجيش الأبيض، يحاربن العدو المجهول ويعاملن المرضى كذويهن.

26/3/2021
المزيد من منوعات

28 مليون دولار مقابل مقعد للسفر مع جيف بيزوس إلى الفضاء

جيف بيزوس صاحب شركة &#34;بلو أوريجن&#34; يبدأ تسيير أولى رحلات شركته إلى الفضاء قريبا (غيتي)

بالفيديو.. مسافر يحاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها في الأجواء الأميركية

مسافر حاول فتح باب طائرة أثناء تحليقها مما أثار فزع الركاب (مواقع التواصل)

شاهد- بعضها يصل إلى نصف متر.. عراقي يزرع الخيار بأحجام كبيرة

إقليم باكستاني يهدد بقطع شبكة الهاتف عن رافضي لقاح “كوفيد-19”

السلطات الباكستانية فرضت عمليات إغلاق لمحاولة الحد من تفشي فيروس كورونا (الأوروبية)
الأكثر قراءة

أميركي وابنه يعترفان بالمساعدة.. تفاصيل تهريب كارلوس غصن بطائرات وقطارات وصناديق

غصن وقت فراره كان ينتظر المحاكمة عن تهم بعدم الإفصاح في البيانات المالية لنيسان عن 9.3 مليارات ين (85 مليون دولار) تقاضاها على مدى 10 سنوات وبإثراء نفسه على حساب الشركة (رويترز)

قرية النائمين.. لماذا يسقط أهالي “كالاتشي” في سبات مفاجئ؟

على مدى عامين احتار العلماء والأطباء والمسؤولون في تفسير ما يحدث لأهالي قرية كالاتشي (مواقع التواصل الاجتماعي)

قمة الناتو.. اتفاق على مشروع دفاعي جديد وعلى مواجهة تحديات الصين وروسيا

قادة دول حلف الناتو في صورة جماعية قبل انطلاق قمتهم اليوم (الأوروبية)

وصف بأنه يغير اللعبة.. أميركا تصادق على دواء للتخسيس يؤدي إلى فقدان 20% من الوزن