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تجربة فريدة من نوعها – شاهد.. عراقي يزرع الخيار بأحجام يصل بعضها إلى نصف متر

المزارع العراقي يستخدم بذورا خاصة جلبها من بريطانيا

صلاح حسن بابان- الجزيرة نت
13/6/2021-|آخر تحديث: 13/6/202103:26 PM (مكة المكرمة)

نجح العراقي علي عيسى بزراعة خيار بأحجام غريبة في البيوت البلاستيكية بقريته في قضاء بردرش التابع لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

ويتراوح طول الخيار بين 30 و50 سنتيمترا، وذلك باستخدامه بذورا خاصة جلبها من بريطانيا.

وبعد نجاح تجربته، زاد من كميات الإنتاج، وصار يزوّد بها الأسواق المحلية في محافظته بشكل يومي.

واللافت في هذا الخيار أنه يكبر في كل يوم، ويصل في يومه الثالث والرابع إلى حجم نصف متر تقريبا، مما دفع المزارع العراقي إلى زراعة كميات كبيرة بشكل يومي، بالإضافة إلى أنها قليلة التكاليف على عكس الزراعة التقليدية.

ويطمح المزارع العراقي بتوسيع تجربته ونقلها إلى كافة أنحاء البلاد؛ لكونها تجربة فريدة من نوعها، وتصدير كميات أكبر الى المحافظات الأخرى، لأنها تعزّز من الناتج المحلي وتسهم في التقليل من الاستيراد الخارجي.

المصدر : الجزيرة

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