لم يصدق مواطن فنزويلي ما رآه بأم عينيه عندما عثر صدفة على حاوية قمامة مليئة بالنقود في الشارع.

وقال الكاتب ريبيكا فلود -في تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية- إن لينارت أوتشوا كان في ميامي لحضور معرض بتكوين الفني في مؤتمر "بتكوين 2021" عندما فوجئ بعثوره على عملة من نوع مختلف.

ويعتبر أوتشوا مطورا ومعلما مختصا بالعملات الرقمية، وعثر على عملة مألوفة للغاية في بلده بأميركا الجنوبية وهي البوليفار، إذ تم إلقاء أكوام من الصناديق الكرتونية في حاوية القمامة مليئة بورق نقدي من فئة الخمسين من هذه العملة.

ورغم وجود كميات كبيرة من النقود، اكتشف أوتشوا للأسف أنها كانت بلا قيمة تقريبا. وقد شارك مقطع فيديو يصور هذا المشهد المذهل على تيك توك الاثنين الماضي، وأرفقه بتعليق جاء فيه "لن تصدقوا ما وجدته بالقمامة. وجدت البوليفار الفنزويلي. هل تعلمون أن ثمن ورقة واحدة من ورق التواليت يفوق ورقة نقدية باهظة الثمن؟".

Screw the banks. Crypto is a solution to this inflation mess. #venezuela #bolivares #crypto #money #inflation #bitcoin

