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فنزويلي في ميامي لم يصدق بعد عثوره على مكب قمامة محشو بالنقود

حصد المقطع الذي نشره أوتشوا على أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وعلق عليه قائلا "تبا للبنوك. التشفير هو الحل للحد من فوضى التضخم هذه".

كومة من عملة البوليفار الفنزويلي عديمة القيمة بشارع ببوغوتا (شترستوك)
كومة من عملة البوليفار الفنزويلي عديمة القيمة بشارع ببوغوتا (شترستوك)
11/6/2021

لم يصدق مواطن فنزويلي ما رآه بأم عينيه عندما عثر صدفة على حاوية قمامة مليئة بالنقود في الشارع.

وقال الكاتب ريبيكا فلود -في تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية- إن لينارت أوتشوا كان في ميامي لحضور معرض بتكوين الفني في مؤتمر "بتكوين 2021" عندما فوجئ بعثوره على عملة من نوع مختلف.

ويعتبر أوتشوا مطورا ومعلما مختصا بالعملات الرقمية، وعثر على عملة مألوفة للغاية في بلده بأميركا الجنوبية وهي البوليفار، إذ تم إلقاء أكوام من الصناديق الكرتونية في حاوية القمامة مليئة بورق نقدي من فئة الخمسين من هذه العملة.

4 ملايين مشاهدة

ورغم وجود كميات كبيرة من النقود، اكتشف أوتشوا للأسف أنها كانت بلا قيمة تقريبا. وقد شارك مقطع فيديو يصور هذا المشهد المذهل على تيك توك الاثنين الماضي، وأرفقه بتعليق جاء فيه "لن تصدقوا ما وجدته بالقمامة. وجدت البوليفار الفنزويلي. هل تعلمون أن ثمن ورقة واحدة من ورق التواليت يفوق ورقة نقدية باهظة الثمن؟".

@lennartochoa

Screw the banks. Crypto is a solution to this inflation mess. #venezuela #bolivares #crypto #money #inflation #bitcoin

♬ Tokyo Drift – Xavier Wulf

وحصد المقطع أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وعلق أوتشوا على الفيديو قائلا "تبا للبنوك. التشفير هو الحل للحد من فوضى التضخم هذه".

وفي الفيديو، تظهر العملة الفنزويلية القديمة التي تم إلغاؤها عام 2018. وعلق العديد من الأشخاص على كومة الأموال المتراكمة، حيث رأى أحدهم أن هذا شيء مؤسف حقا. وقال آخر هذا "شرح مثالي لسبب عدم قدرتنا على طباعة المزيد من النقود." وقال ثالث "كل هذا لا يساوي دولارا واحدا" وأضاف شخص يدعى روشا "لماذا إذن نرميها بعيدا. سأبيعها على شكل لفات من ورق التواليت الفعلي".

بلا قيمة

وشهدت فنزويلا مستويات شديدة من التضخم المفرط، وهو ما يفسر ظهور سوق سوداء، وازدياد الطلب على الدولار الأميركي.

وقالت شركة ستاتيستا للأبحاث "فنزويلا تكافح حاليا التضخم المفرط، وبلغ متوسط معدل التضخم  حوالي 438.12% عام 2017 مقارنة بالعام السابق. وبعد ذلك العام، لا توجد سوى تقديرات لتحديد التضخم، لأن اقتصاد فنزويلا ينهار".

في مارس/آذار، تم الإعلان عن إصدار 3 أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ألف و500 ألف، وورقة نقدية تساوي المليون.

لكن حتى الورقة المالية الأكثر قيمة، وهي من فئة المليون، يقال إنها تساوي حوالي 50 سنتا أميركيا، وفقا لمواقع أسعار الصرف على الإنترنت.

المصدر : نيوزويك

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