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وفاة أكبر شمبانزي معمر بالولايات المتحدة عن عمر 63 عاما

كوبي تمتع بروح لطيفة، وجلب حضورا هادئا لفريق الحديقة المكون من 7 أفراد، كما كان رفيق حماية لميني وماجي، حيث عاش معهما لمدة 42 عاما

فقدان كوبي أقدم ذكر شمبانزي في أميركا الشمالية، وقد كان محبوبا من قبل الجميع (رويترز)
فقدان كوبي أقدم ذكر شمبانزي في أميركا الشمالية، وقد كان محبوبا من قبل الجميع (رويترز)
10/6/2021

نعت حديقة حيوان سان فرانسيسكو، وفاة أكبر شمبانزي معمر في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عن عمر يناهز الـ63 عاما.

وقالت الحديقة في منشور لها عبر فيسبوك، "نشعر بالحزن الشديد لمشاركة الأخبار المحزنة عن وفاة عزيزنا كوبي -ذكر الشمبانزي- الذي تمتع بروح لطيفة، وجلب حضورا هادئا لفريقنا المكون من 7 أفراد، كما كان رفيق حماية لميني وماجي، حيث عاش معهما لمدة 42 عاما".

وأوضحت "نظرا لكونه أقدم ذكر شمبانزي في أي حديقة حيوانات معتمدة في أميركا الشمالية، فقد نجح في التواصل مع أجيال من رواد حديقة الحيوان، باعتباره مفضلا لدى المعجبين وكان محبوبا من قِبَل الجميع".

إدارة الحديقة: فقدان كوبي سيكون له تأثير على الجميع إذ كان جزءا رئيسيا من عائلة حديقة حيوان سان فرانسيسكو (رويترز)

وأردفت "من المؤكد أن فقدان حضور كوبي سيكون له تأثير على الجميع، وخاصة ميني وماجي.. كان كوبي جزءا رئيسيا من عائلة حديقة حيوان سان فرانسيسكو".

واختتمت "لقد أثر في الكثير من الموظفين والزوار على حد سواء، فلديهم ذكريات كثيرة عنه، لقد كان شرف أن نعرفه.. سنفتقدك كثيرا يا كوبي!".

 

المصدر : وكالة سند

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