لكمتها فأسقطت أسنانها.. أميركية تعتدي على مضيفة طيران بسبب حزام الأمان

أقلعت طائرة من طراز بوينغ 767 بخزانات نصف فارغة، ولم يتنبه الطيار لذلك إلا الطائرة على ارتفاع عشرة آلاف متر وبعد أن توقف محركاها عن العمل، فكيف حدث ذلك؟ وما الذي حصل للطائرة؟
إدارة الطيران الفدرالي الأميركي: السلوكات السيئة على متن الطائرة لها عواقب وخيمة.
هاجمت امرأة أميركية إحدى مضيفات الطيران التابعة لخطوط "ساوث ويست" الأميركية المتجهة من سكرامنتو إلى سان دييغو، بسبب رفضها طلب المضيفة ارتداء حزام الأمان مع هبوط الطائرة، أول من أمس الأحد.
ولكمت الأميركية فيفيانا كوينونيز (28 عامًا) مضيفة الطيران التي طلبت منها الجلوس ووضع حزام الأمان مع هبوط الطائرة، الأمر الذي رفضته فيفيانا، وحاولت الذهاب إلى الباب الخلفي حسب شهود عيان، ومنعتها المضيفة مُطالبة إياها التزام مقعدها وربط الحزام.
Video shows the moment a woman punched a Southwest Airlines flight attendant and knocking out two of her teeth. The incident reportedly started over a mask violation. pic.twitter.com/NAPZknOs1e
— Sam Sweeney (@SweeneyABC) May 27, 2021
وألقت شرطة مطار سان دييغو، القبض على السيدة فيفيانا، بمجرد هبوط الطائرة، في حين قال مدير إدارة الطيران الفدرالي الأميركي، ستيف ديكسون، إن السلوكات السيئة على متن الطائرة لها عواقب وخيمة، تعليقًا على تغريم ركاب اعتدوا على مضيفي الطيران سابقًا.
Bad behavior on an airplane has serious consequences. #FlySmart https://t.co/7lK9dbc8Kv
— FAA Steve Dickson (@FAA_Steve) May 24, 2021