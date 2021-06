لكمتها فأسقطت أسنانها.. أميركية تعتدي على مضيفة طيران بسبب حزام الأمان

هاجمت امرأة أميركية إحدى مضيفات الطيران التابعة لخطوط "ساوث ويست" الأميركية المتجهة من سكرامنتو إلى سان دييغو، بسبب رفضها طلب المضيفة ارتداء حزام الأمان مع هبوط الطائرة، أول من أمس الأحد.

ولكمت الأميركية فيفيانا كوينونيز (28 عامًا) مضيفة الطيران التي طلبت منها الجلوس ووضع حزام الأمان مع هبوط الطائرة، الأمر الذي رفضته فيفيانا، وحاولت الذهاب إلى الباب الخلفي حسب شهود عيان، ومنعتها المضيفة مُطالبة إياها التزام مقعدها وربط الحزام.

Video shows the moment a woman punched a Southwest Airlines flight attendant and knocking out two of her teeth. The incident reportedly started over a mask violation. pic.twitter.com/NAPZknOs1e

