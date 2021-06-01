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لكمتها فأسقطت أسنانها.. أميركية تعتدي على مضيفة طيران بسبب حزام الأمان

إدارة الطيران الفدرالي الأميركي: السلوكات السيئة على متن الطائرة لها عواقب وخيمة.

مضيفة الطيران بعد تلقيها اللكمة من المسافرة الأميركية التي رفضت وضع حزام الأمان (مواقع التواصل)
مضيفة الطيران بعد تلقيها اللكمة من المسافرة الأميركية التي رفضت وضع حزام الأمان (مواقع التواصل)
1/6/2021

هاجمت امرأة أميركية إحدى مضيفات الطيران التابعة لخطوط "ساوث ويست" الأميركية المتجهة من سكرامنتو إلى سان دييغو، بسبب رفضها طلب المضيفة ارتداء حزام الأمان مع هبوط الطائرة، أول من أمس الأحد.

ولكمت الأميركية فيفيانا كوينونيز (28 عامًا) مضيفة الطيران التي طلبت منها الجلوس ووضع حزام الأمان مع هبوط الطائرة، الأمر الذي رفضته فيفيانا، وحاولت الذهاب إلى الباب الخلفي حسب شهود عيان، ومنعتها المضيفة مُطالبة إياها التزام مقعدها وربط الحزام.

لحظة القبض على السيدة المعتدية

 

وألقت شرطة مطار سان دييغو، القبض على السيدة فيفيانا، بمجرد هبوط الطائرة، في حين قال مدير إدارة الطيران الفدرالي الأميركي، ستيف ديكسون، إن السلوكات السيئة على متن الطائرة لها عواقب وخيمة، تعليقًا على تغريم ركاب اعتدوا على مضيفي الطيران سابقًا.

 

 

 

المصدر : وكالة سند

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