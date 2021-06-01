بعد عام واحد على الإغلاق الأول في فرنسا، بدأ 15 مشاركا من الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 27 و50 عاما الأحد تجربة تقضي بأن يعيشوا 40 يوما داخل كهف في فرنسا، منفصلين عن مفهوم الوقت.
وثق المصور العُماني أحمد الرحبي فيديو يظهر مغامرة له ومجموعة من الشباب في باطن الأرض وسط كهف "الهوتة" بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية.
وقال الرحبي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر "فيلم وثائقي عن كهف الهوتة يظهر جماله والتشكيلات الكلسية من النوازل والصواعد حيث يصل عمر بعضها لأكثر من مئتي ألف سنة بحسب الخبراء بعالم الكهوف".
ويصل طول الكهف حوالي 5 كيلومترات، وتشير التقديرات إلى أن عمره يزيد على مليوني سنة وهو الكهف الأول والوحيد من نوعه الذي تم تجهيزه للاستخدام السياحي في شبه الجزيرة العربية، ويمتد لمسافة تزيد على 4-5 كلم تحت الأرض.
ويظهر الفيديو وجود العديد من البحيرات داخل الكهف والتي تختلف فيها درجات الحرارة والرطوبة بسبب اختلاف الأماكن من حيث سعة المكان وضيقه، ويحتوي البعض منها على أحد أنواع الأسماك العمياء.
فيلم وثائقي عن كهف الهوته يظهر جمال الكهف من التشكلات الكلسية من النوازل والصواعد حيث يصل عمر بعضها لأكثر من مائتين ألف سنة بحسب الخبراء بعالم الكهوف.
قطعنا ٥ كم من طول الكهف، شاهد الفيلم وتعرف على جمال الرحلة.
تصوير وإخراج:
أحمد الرحبي
— أحمد الرحبي (@omansands_) May 30, 2021