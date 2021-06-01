وثق المصور العُماني أحمد الرحبي فيديو يظهر مغامرة له ومجموعة من الشباب في باطن الأرض وسط كهف "الهوتة" بولاية الحمراء بمحافظة الداخلية.

المغامرون العُمانيون يكتشفون جمال كهف الهوتة (مواقع التواصل)

وقال الرحبي في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر "فيلم وثائقي عن كهف الهوتة يظهر جماله والتشكيلات الكلسية من النوازل والصواعد حيث يصل عمر بعضها لأكثر من مئتي ألف سنة بحسب الخبراء بعالم الكهوف".

تشكلات كلسية يصل عمر بعضها لأكثر من مئتي ألف سنة (مواقع التواصل)

ويصل طول الكهف حوالي 5 كيلومترات، وتشير التقديرات إلى أن عمره يزيد على مليوني سنة وهو الكهف الأول والوحيد من نوعه الذي تم تجهيزه للاستخدام السياحي في شبه الجزيرة العربية، ويمتد لمسافة تزيد على 4-5 كلم تحت الأرض.

الكهف يتميز بالتشكلات الكلسية من النوازل والصواعد (مواقع التواصل)

ويظهر الفيديو وجود العديد من البحيرات داخل الكهف والتي تختلف فيها درجات الحرارة والرطوبة بسبب اختلاف الأماكن من حيث سعة المكان وضيقه، ويحتوي البعض منها على أحد أنواع الأسماك العمياء.