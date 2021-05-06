بالفيديو- امرأة تلد على متن طائرة تحلق فوق المحيط الهادئ

وضعت سيدة أميركية طفلها على متن طائرة تحلق فوق المحيط الهادئ، أثناء رحلتها من مدينة يوتاه إلى جزر هاواي، حيث زعمت أنها لم تكن تعلم بأنها حامل.

ولادة الطفل تمت على متن الطائرة فوق المحيط الهادئ (مواقع التواصل)

ونشرت جوليا هانسن، أحد الركاب على الطائرة، مقطع فيديو، وثق لحظة ولادة الأم للطفل على متن الطائرة، وعلق قائد طاقم الطائرة قائلا "كما سمع معظمكم على الأرجح، كان لدينا للتو ولادة على متن الطائرة، دعونا نحظى بجولة لطيفة من التصفيق للأم. تهانينا".

بيان المستشفى

If anyone would like to know how our trip to Hawaii is going… here’s how it started. We delivered a 26-27 weeker in… Posted by LAni Summer Bamfield on Thursday, 29 April 2021

وقالت ديل غلين، الطبية التي ساعدت في عملية الولادة، عبر صفحتها على فيسبوك، إنها استُدعيت لمساعدة تلك السيدة التي تُدعى لافينيا مونغا، أثناء ولادة طفلها في الأسبوع الـ29 فقط.

@juliabernice It’s the ‘baby being born while we’re above the Pacific Ocean’ for me ♬ original sound – Julia Hansen

وأضافت ديل "من المذهل أنه لم يكن هناك ممرض واحد؛ بل 3 ممرضات في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة على متن الطائرة من مدينة كانساس سيتي، اللواتي هرعن لمساعدة الأم، التي ولدت في الطائرة على ارتفاع 40 ألف قدم فوق المحيط الهادئ".

وأوضحت ديل أنه عبر التاريخ لم تسجل سوى 60 حالة ولادة على متن الطائرات فقط، مشيرة إلى أن الطفل كان محظوظا لوجود طبيب ذي خبرة وطبيب مساعد إلى جانب الممرضات، والذين ظلوا بجانبه 3 ساعات حتى هبوط الطائرة.

ونشرت سيندي مونغا، شقيقة الأم، صورا ومقطع فيديو للطفل برفقة أمه في إحدى المستشفيات في هاواي، حيث ستمكث هناك بضعة أسابيع قبل العودة من جديد إلى مدينة يوتاه.

الأم تحتضن طفلها الذي كان محظوظا لوجود طبيب ذي خبرة وطبيب مساعد (مواقع التواصل)

ودشنت سيندي برفقة أخواتها، حملة جمع تبرعات لدعم لافينيا وطفلها، وسد التكاليف المالية للمستشفى، والتي من المتوقع أن يبقوا بها حتى نهاية مايو/أيار الجاري أو يونيو/حزيران القادم.