صور الشارع هي هروب من ضغوط الحياة اليومية واقتفاء لأثر المتعة والسعادة في زحمة الروتين.. صور قد تبدو وكأنها من زمن آخر أو كشخصية خيالية رصدتها عدسات نسائية

ينتظر مصور الشارع وقتا طويلا لاقتناص اللحظة المناسبة والتقاط صورة معبرة تنقل للعالم رؤية مختلفة عن حياة الناس العادية، وهو ما تقوم به الكثير من الفنانات ببراعة.

وتقول المصورة غولنارا سامويلوفا مؤلفة كتاب "مصورات الشوارع" في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" (The New york times) الأميركية إن هناك الكثير من الجدل حول ما يعنيه تصوير الشارع، لكن أفضل ما في هذا الفن هو طريقة الوصول إلى مواضيعه، حيث يتنقل المصور عبر الأماكن العامة ويراقب ويندمج ويلتقط الجمال في كل ما يبدو عاديا، ويرصد بعدسته لحظات السعادة التي لا يلاحظها الآخرون.

صورة بعنوان "التسريحة الصاعدة الحمراء" التقطتها المصورة جين ليفين عام 2019 (مواقع التواصل)

وتؤكد سامويلوفا أن الضجة التي أحدثها فوز دونالد ترامب بالرئاسة عام 2016 جعلتها "تستيقظ" مثل كثيرين وتتخذ مبادرات عملية للتغيير، لذلك أنشأت في 2017 حسابا على إنستغرام أطلقت عليه اسم "مصورات الشوارع"، لتسليط الضوء على الأعمال النسائية في هذا المجال الذي يهيمن عليه الذكور تاريخيا.

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وتستعرض الكاتبة عددا من تلك الصور التي تعكس رؤية فنية لإيقاع الحياة اليومية في مناطق مختلفة من العالم بعدسات نسائية.

ومن بين تلك الصور صورة بعنوان "التسريحة الصاعدة الحمراء" التقطتها جين ليفين عام 2019، تعكس -حسب الكاتبة- إحساسا طاغيا بالحضور، وترصد التفاصيل الدقيقة في مظهر سيدة تدير ظهرها للكاميرا، لكن هويتها تظهر بشكل جلي.

رقصة الفرح بعدسة ريجولا تشومي (مواقع التواصل)

أما الصورة التي التقطتها ميليسا براير في يونتفيل بولاية كاليفورنيا عام 2017 فهي مثال رائع -وفقا للكاتبة- لما تعنيه صورة الشارع من هروب من ضغوط الحياة اليومية واقتفاء لأثر المتعة والسعادة في زحمة الروتين.

كانت ميليسا تجلس في مطعم صغير تحتسي قهوتها عندما لاحظت وجه امرأة اتخذ شكلا غريبا بسبب الحاجز الزجاجي الذي يفصل بينهما، فتنها المشهد السريالي، فالتقطت بعض الصور التي تبدو أنها قادمة من زمن آخر.

صورة التقطتها غراسييلا مانيوني حيث يلتقي تصوير الشوارع مع التصوير الوثائقي (مواقع التواصل)

أما الصورة التي التقطتها غراسييلا مانيوني فهي عبارة عن مشهد رائع يلتقي فيه تصوير الشوارع مع التصوير الوثائقي، ويبدو الرجل الذي يقف في الوسط كشخصية خيالية في لوحة من لوحات الرسام الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي.

"النظرة" بعدسة الفوتوغرافية كارين بيزارد التقطتها في فاراناسي بالهند عام 2019 (مواقع التواصل)