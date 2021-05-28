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حفاوة كبيرة بمبادرة "بيتنا مزرعة".. شاب مصري حوَّل سطح منزله لأرض زراعية منتجة

قوبلت مبادرة حسام بالتشجيع والثناء من عدد من الشخصيات العامة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه أحسن استثمار دراسته وأبدع فيها.

الشاب المصري حسام شعبان حول سطح منزله لأرض منتجة (مواقع التواصل)
الشاب المصري حسام شعبان حول سطح منزله لأرض منتجة (مواقع التواصل)
28/5/2021

لاقت صور نشرها الشاب حسام شعبان حفاوة بالغة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب تحويله سطح منزله إلى أرض زراعية منتجة للخضار والفاكهة.

فراولة نجح حسام في زراعتها على سطح منزله (مواقع التواصل)

ونشر حسام الصور معلقا عليها بـ"مش أرض زراعية لا دا (هذا) سطح بيت عادي"، مؤكدا أنه بذل جهدا كبيرا ليصل إلى هذه النتيجة المستحقة.

فلفل من إنتاج "بيتنا مزرعة" للزراعة على سطح المنزل (مواقع التواصل)

وأكد حسام أنه وصل إلى مستوى عال من الإنتاج المستهدف بتكلفة أقل من المتعارف عليه بين الشركات، بمجهوده الشخصي وبطريقة سهلة وبسيطة بعد تجارب عدة.

سطح منزل حسام الذي حوله لأرض زراعية منتجة (مواقع التواصل)

وقال حسام إن تجربته الناجحة سيسعى لتعميمها عن طريق مبادرة أطلق عليها "مزرعة بيتنا"، في محاولة لاستثمار ما وصل إليه.

كوسا من زراعة السطح (مواقع التواصل)

وقوبلت مبادرة حسام خريج كلية الهندسة الزراعية، بالتشجيع والثناء من عدد من الشخصيات العامة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه أحسن استثمار دراسته وأبدع فيها.

طماطم في طور النضوج (مواقع التواصل)
فول أخضر من مبادرة "بيتنا مزرعة" (مواقع التواصل)

المصدر : وكالة سند

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