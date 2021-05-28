حفاوة كبيرة بمبادرة "بيتنا مزرعة".. شاب مصري حوَّل سطح منزله لأرض زراعية منتجة

دشن الشاب رائد سعيد من مدينة القدس مبادرة “باب منزلي هو الأجمل” لتجميل وتزيين أبواب البلدة القديمة من خلال زراعة الورود. وقد عاش رائد في مدن أوروبية، ورأى مدى الاهتمام بتجميل مداخل البيوت وشرفاتها.
قوبلت مبادرة حسام بالتشجيع والثناء من عدد من الشخصيات العامة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه أحسن استثمار دراسته وأبدع فيها.
لاقت صور نشرها الشاب حسام شعبان حفاوة بالغة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب تحويله سطح منزله إلى أرض زراعية منتجة للخضار والفاكهة.
ونشر حسام الصور معلقا عليها بـ"مش أرض زراعية لا دا (هذا) سطح بيت عادي"، مؤكدا أنه بذل جهدا كبيرا ليصل إلى هذه النتيجة المستحقة.
وأكد حسام أنه وصل إلى مستوى عال من الإنتاج المستهدف بتكلفة أقل من المتعارف عليه بين الشركات، بمجهوده الشخصي وبطريقة سهلة وبسيطة بعد تجارب عدة.
وقال حسام إن تجربته الناجحة سيسعى لتعميمها عن طريق مبادرة أطلق عليها "مزرعة بيتنا"، في محاولة لاستثمار ما وصل إليه.
وقوبلت مبادرة حسام خريج كلية الهندسة الزراعية، بالتشجيع والثناء من عدد من الشخصيات العامة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه أحسن استثمار دراسته وأبدع فيها.
ما شاء الله ، هذا نموذج جيد ، مطلوب الاقتداء به ، خصوصا فى الظروف الحاليه https://t.co/ZuSs64FAvw
— ثائر حائر ٢ (@iwQyWH7QYtHJFkG) May 27, 2021
لما أكبر عاوزة أطلع حسام شعبان https://t.co/0YLKd7LQb4
— إسّـراء. (@esraa__chan) May 26, 2021
الشاب المصري حسام شعبان يحول سطح منزله إلى حقل صغير بطريقة مبدعة#مصر pic.twitter.com/vjQCqQ8HS0
— شبكة رصد (@RassdNewsN) May 26, 2021