العراق سجل حتى الآن مليونا ونحو 177 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وأكثر من 16 ألف وفاة

يقدم مقهى محلي في العاصمة العراقية بغداد مشروب القهوة مجانا لعملائه الذين حصلوا على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، في مسعى منه لنشر الوعي بأهمية الحصول على اللقاح، في ظل تزايد الإصابات.

ويحاول مقهى "قهوة وكتاب" التصدي لحالة التشكك والخوف من اللقاح المنتشرة في العراق، باعتبار أنه "السلاح الوحيد" المتاح حاليا لمواجهة الجائحة.

وكُتب على لافتة في مدخل المقهى "أخذت اللقاح؛ قهوتك على حسابنا. شكرا لأنك تساعد على انتهاء الفيروس".

وبمجرد إظهار الزبون صورة البطاقة التي تفيد بحصوله على التطعيم يحصل على كوب قهوة مجانا.

وتقول وزارة الصحة العراقية إن البلاد سجلت حتى الآن مليونا ونحو 177 ألف إصابة مؤكدة بكوفيد-19، وأكثر من 16 ألف وفاة. وتلقى نحو 550 ألف عراقي اللقاح المضاد للفيروس حتى الآن.