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طبيعة خلابة ونهر براق.. وادي "قانلي بوفت" جوهرة سياحية في مرعش التركية

24/5/2021

ينتظر وادي "قانلي بوفت" في قضاء أندرين التابع لولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) زواره المحليين والأجانب، مع عودة الحياة لطبيعتها بعد تراجع جائحة كورونا.

الوادي يقع في قضاء أندرين التابع لولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا (الأناضول)

ويبعد الوادي الضيق -الذي يتمتع بجمال طبيعي ونهر براق- عن مركز الولاية 90 كيلومترا.

وادي "قانلي بوفت" ينتظر زواره المحليين والأجانب (الأناضول)

وبفضل نباتاته المتنوعة وبيئته الهادئة وتدفق المياه من الصخور وأصوات العصافير؛ يوفر الوادي جوًا رائعًا لمحبي الطبيعة.

مع عودة الحياة لطبيعتها بعد تراجع كورونا وادي "قانلي بوفت" يستقطب السياح (الأناضول)

وخلال السنوات الأخيرة بات الوادي مقصد الزوار المحليين من الولايات المجاورة.

وادي "قانلي بوفت"يستقبل زواره مجددا (الأناضول)

ويستعد الوادي لاستقبال زواره مجددا، مع بدء مرحلة إعادة الحياة إلى طبيعتها؛ إثر تراجع وتيره تفشي فيروس كورونا.

وادي "قانلي بوفت" يتميز بجمال طبيعي ونهر برّاق (الأناضول)

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال أحمد دوغان رئيس بلدية قضاء أندرين إن الوادي بات في السنوات الأخيرة أحد الوجهات السياحية البارزة في القسم الجنوبي لتركيا.

الوادي يبعد عن مركز ولاية قهرمان مرعش 90 كيلومترا (الأناضول)

وأضاف دوغان "يستطيع الزائر هنا مشاهدة أنواع عديدة من الأشجار التي ينعكس خضارها على لون الماء، ونلاحظ في الآونة الأخيرة إقبالا كبيرا على القضاء بفضل جمال الوادي".

تدفق المياه من الصخور يوفر جوًا رائعًا لمحبي الطبيعة (الأناضول)

ويصل عدد سكان قضاء أندرين إلى 35 ألفا، ويستقبل سنويا نحو 150 ألف زائر، و"نعتقد أن يزيد هذا العدد الصيف القادم، لأن السياح باتوا يفضلون قضاء عطلتهم في الطبيعة والأماكن قليلة السكان"، كما يأمل رئيس البلدية دوغان.

بيئته الهادئة وأصوات العصافير تجذبان السياح (الأناضول)
المصدر : وكالة الأناضول

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