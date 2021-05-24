بالفيديو.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة استثنائية

نشرت الطالبة المصرية بسمة مصطفى، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب من جامعة بكين، صورا لها بزي التخرج، حيث عبّرت عن سعادتها البالغة بتخرجها رغم تفشي فيروس كورونا في الصين.