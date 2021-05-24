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بالفيديو.. أب كويتي يحتفل بتخرج ابنته بطريقة استثنائية

الأب استقبل ابنته في صالة المطار مرددا أغنية "إنتِ يا طير السعد يا بنت أبوكِ"، وألبسها إكليل ورد.

فرحة مواطن كويتي يستقبل ابنته ويحتفل بوصولها بعد استكمال دراستها في الخارج (مواقع التواصل)
فرحة مواطن كويتي يستقبل ابنته ويحتفل بوصولها بعد استكمال دراستها في الخارج (مواقع التواصل)
24/5/2021

تداولت صفحات كويتية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأب احتفل بطريقة استثنائية بتخرج ابنته القادمة من خارج البلاد.

ويظهر الفيديو -الذي نشره حساب "المجلس" الإخباري المحلي- استقبال الأب ابنته في صالة المطار، مرددا أغنية "إنتِ يا طير السعد يا بنت أبوكِ.. إنتِ الغلا إنتِ حياتي"، وألبسها إكليل ورد، وسط حفاوة وابتهاج من الحاضرين الذين ساهموا برش الورد على الأب وابنته.

المصدر : وكالة سند

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