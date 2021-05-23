البث الحي
منوعات|العالم

لقاحات كوفيد-19 حولت 9 رجال إلى مليارديرات

ساندرا لوت فرنانديز من منظمة "أوكسفام فرنسا": تم تمويل اللقاحات من الأموال العامة ويجب أن تكون قبل كل شيء للصالح العام عالميا

منظمة أوكسفام تطالب بلقاحات مجانية ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (شترستوك)
منظمة أوكسفام تطالب بلقاحات مجانية ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم (شترستوك)
23/5/2021

تقدر منظمة "أوكسفام" (Oxfam) غير الحكومية أن الثروة التراكمية لرجال الأعمال -الذين أصبحوا مليارديرات بسبب لقاحات "كوفيد-19"- تسمح بتطعيم أفقر البلدان، وتدعو إلى لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا في كل مكان في العالم.

وظهرت هذه الثروات الجديدة "بفضل الأرباح الضخمة لشركات الأدوية التي تحتكر إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا"، حسب تقديرات أوكسفام في بيان صحفي نُشر قبل قمة عالمية حول الصحة لمجموعة الـ20، يوم الجمعة الماضي في روما.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية -في تقريرها أن منظمة أوكسفام غير الحكومية قالت -يوم 19 مايو/أيار الجاري- إن اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 سمحت لـ9 أشخاص على الأقل بأن يصبحوا مليارديرات، وإن ثروتهم التراكمية ستسمح بتلقيح أفقر البلدان.

ثروات ضخمة

أول ثروتين بارزتين يمتلكهما ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" (Moderna ) (4.3 مليارات دولار)، وأوغور شاهين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيونتك" (Bioentech Company) (4 مليارات دولار).

الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا ستيفان بانسل ثروته تقدر بـ 4.3 مليارات دولار (الفرنسية)

لقاحات مجانية

تستند هذه الأرقام إلى تصنيف المجلة الأميركية "فوربس" (Forbes)، وتم نشرها من قبل "بيبول فاكسن ألينس" (People’s Vaccine Alliance)، والذي يجمع المنظمات والشخصيات التي تطالب بلقاحات مجانية ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

والثروة التراكمية للمليارديرات الـ9 المذكورين هي 19.3 مليار دولار، و"ستسمح بتلقيح جميع البلدان ذات الدخل المنخفض 1.3 مرة"، والتي "لم تتلق سوى 0.2% من اللقاحات المصنعة في العالم، وذلك بسبب نقص الجرعات المتاحة"، بحسب منظمة أوكسفام.

ووفق المجلة الأميركية؛ فإن القائمة تشمل أيضا اثنين من المستثمرين المؤسسين لشركة مودرنا، وأيضا 3 مليارديرات هم مؤسسون مشاركون في شركة اللقاحات الصينية "كانسينو بيولوجيكس" (CanSino Biologics).

وقالت ساندرا لوت فرنانديز من منظمة أوكسفام فرنسا -في بيان صحفي- إنه "تم تمويل هذه اللقاحات من الأموال العامة ويجب أن تكون قبل كل شيء للصالح العام عالميا"، داعية في البيان الصحفي إلى "وضع حد عاجل لهذه الاحتكارات".

 

أوغور شاهين ثروته 4 مليارات دولار (رويترز)

براءات اختراع

وأكدت المفوضية الأوروبية -يوم الأربعاء الماضي- أن الاتحاد الأوروبي سيكون "بنّاء" في منظمة التجارة العالمية لتقييم رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما تريده واشنطن، لكنها ستقترح أولا إجراءات لزيادة الإنتاج بسرعة.

وفي وقت سابق، طالبت الدول الأفريقية والدول الأوروبية والقارات الأخرى وكذلك المنظمات الدولية الحاضرة في قمة حول الاقتصادات الأفريقية نُظمت في باريس؛ برفع براءات اختراع لقاحات فيروس كورونا، للسماح بإنتاجها في أفريقيا.

لكن "الأعضاء الرئيسيين في مجموعة الـ20 -بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا- تواصل منع المبادرات الرامية إلى إزالة الحواجز المتعلقة بالملكية الفكرية" على اللقاحات، حسب ما أشارت إليه منظمة أوكسفام، التي لفتت أيضا إلى "موقف غامض" لفرنسا بشأن هذا الموضوع.

المصدر : لوفيغارو

حول هذه القصة

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

منصات التواصل تضغط للتنازل عن حقوق ملكية لقاحات كورونا.. ماذا يعني ذلك؟

عاد الجدل على منصات التواصل في العالم بشأن رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا، وذلك بهدف زيادة الإنتاج في العالم، لتمكين الدول النامية والفقيرة من مواجهة الجائحة.

رقم قياسي لضحايا كورونا بالهند.. واشنطن وأوروبا تؤيدان رفع براءات اختراع اللقاحات

أكد الاتحاد الأوروبي أنه “مستعد لمناقشة” الاقتراح الأميركي برفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا، في وقت يزداد فيه الوضع الوبائي بالهند قتامة حيث سجلت حصيلة وفيات قياسية جديدة خلال 24 ساعة.

6/5/2021

مفلسون في المدينة الوردية.. ظروف كورونا تجبر بدو البتراء على العودة لكهوف أجدادهم

مع توقف الرحلات وغياب ضجة السياح، لم يعد أمام البدول “بدو البتراء” خيار سوى اللجوء إلى مدينة الأنباط التراثية بشكل غير قانوني. بعد أن قضت جائحة كوفيد-19 على السياحة التي تعد المصدر الرئيسي لدخلهم.

8/5/2021
المزيد من منوعات

في رحلة عابرة للقارات.. الخطوط الجوية الفرنسية تسير إحدى طائراتها لأول مرة بزيت الطهي المستعمل

طاقم العمل يزودون بالوقود طائرة &#34;إيرباص A350-900&#34;، وهي أول طائرة نفاثة طويلة المدى تابعة للخطوط الجوية الفرنسية تعمل بوقود حيوي (الفرنسية)

حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة.. ناشطة مصرية تروي قصة فلسطين في أغنية بدقيقة ونصف

الناشطة المصرية إيمان عسكر تروي قصة احتلال فلسطين بدقيقة ونصف (مواقع التواصل)

فيديو مؤثر: محاولات لتهدئة طفل فلسطيني يبكي بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي نحوه

بكاء طفل مقدسي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي باتجاهه في باحات الأقصى (مواقع التواصل)

غاب السائق دقائق في المرحاض فافتضح أمره.. السكك الحديد اليابانية تعتذر عن تأخر القطار لمدة دقيقة

قطارات شينكانسن تعمل بأنظمة تحكّم معلوماتية مركزية دقيقة (غيتي)
الأكثر قراءة

مطوّر صواريخ القسام الذي اغتالته إسرائيل.. "الجزيرة نت" في حضرة أسرة جمال الزبدة

الدكتور جمال الزبدة مطوّر صواريخ القسام الذي اغتالته إسرائيل في حربها على غزة (الجزيرة نت)

إعلان بصفحة كاملة في نيويورك تايمز.. “اللوبي” اليهودي يشن حملة على 3 سيدات من أهم مناصري فلسطين بأميركا

كومبو يجمع عارضتي الأزياء الشهيرتين الأختين بيلا حديد (يمين)، وجيجي حديد (يسار)، والمغنية البريطانية الشهيرة دوا ليبا (رويترز)

ما الأفضل.. التونة أم السردين؟

أي الطريقتين أفضل للتخلص من الكرش.. تناول وجبة واحدة أو ثلاث؟