ساندرا لوت فرنانديز من منظمة "أوكسفام فرنسا": تم تمويل اللقاحات من الأموال العامة ويجب أن تكون قبل كل شيء للصالح العام عالميا

تقدر منظمة "أوكسفام" (Oxfam) غير الحكومية أن الثروة التراكمية لرجال الأعمال -الذين أصبحوا مليارديرات بسبب لقاحات "كوفيد-19"- تسمح بتطعيم أفقر البلدان، وتدعو إلى لقاحات مجانية ضد فيروس كورونا في كل مكان في العالم.

وظهرت هذه الثروات الجديدة "بفضل الأرباح الضخمة لشركات الأدوية التي تحتكر إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا"، حسب تقديرات أوكسفام في بيان صحفي نُشر قبل قمة عالمية حول الصحة لمجموعة الـ20، يوم الجمعة الماضي في روما.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو" (lefigaro) الفرنسية -في تقريرها أن منظمة أوكسفام غير الحكومية قالت -يوم 19 مايو/أيار الجاري- إن اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19 سمحت لـ9 أشخاص على الأقل بأن يصبحوا مليارديرات، وإن ثروتهم التراكمية ستسمح بتلقيح أفقر البلدان.

ثروات ضخمة

أول ثروتين بارزتين يمتلكهما ستيفان بانسل الرئيس التنفيذي لشركة "مودرنا" (Moderna ) (4.3 مليارات دولار)، وأوغور شاهين الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "بيونتك" (Bioentech Company) (4 مليارات دولار).

الرئيس التنفيذي لشركة مودرنا ستيفان بانسل ثروته تقدر بـ 4.3 مليارات دولار (الفرنسية)

لقاحات مجانية

تستند هذه الأرقام إلى تصنيف المجلة الأميركية "فوربس" (Forbes)، وتم نشرها من قبل "بيبول فاكسن ألينس" (People’s Vaccine Alliance)، والذي يجمع المنظمات والشخصيات التي تطالب بلقاحات مجانية ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

والثروة التراكمية للمليارديرات الـ9 المذكورين هي 19.3 مليار دولار، و"ستسمح بتلقيح جميع البلدان ذات الدخل المنخفض 1.3 مرة"، والتي "لم تتلق سوى 0.2% من اللقاحات المصنعة في العالم، وذلك بسبب نقص الجرعات المتاحة"، بحسب منظمة أوكسفام.

ووفق المجلة الأميركية؛ فإن القائمة تشمل أيضا اثنين من المستثمرين المؤسسين لشركة مودرنا، وأيضا 3 مليارديرات هم مؤسسون مشاركون في شركة اللقاحات الصينية "كانسينو بيولوجيكس" (CanSino Biologics).

وقالت ساندرا لوت فرنانديز من منظمة أوكسفام فرنسا -في بيان صحفي- إنه "تم تمويل هذه اللقاحات من الأموال العامة ويجب أن تكون قبل كل شيء للصالح العام عالميا"، داعية في البيان الصحفي إلى "وضع حد عاجل لهذه الاحتكارات".

أوغور شاهين ثروته 4 مليارات دولار (رويترز)

براءات اختراع

وأكدت المفوضية الأوروبية -يوم الأربعاء الماضي- أن الاتحاد الأوروبي سيكون "بنّاء" في منظمة التجارة العالمية لتقييم رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وهو ما تريده واشنطن، لكنها ستقترح أولا إجراءات لزيادة الإنتاج بسرعة.

وفي وقت سابق، طالبت الدول الأفريقية والدول الأوروبية والقارات الأخرى وكذلك المنظمات الدولية الحاضرة في قمة حول الاقتصادات الأفريقية نُظمت في باريس؛ برفع براءات اختراع لقاحات فيروس كورونا، للسماح بإنتاجها في أفريقيا.

لكن "الأعضاء الرئيسيين في مجموعة الـ20 -بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا- تواصل منع المبادرات الرامية إلى إزالة الحواجز المتعلقة بالملكية الفكرية" على اللقاحات، حسب ما أشارت إليه منظمة أوكسفام، التي لفتت أيضا إلى "موقف غامض" لفرنسا بشأن هذا الموضوع.