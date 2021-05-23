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بين مشاهد الدمار والركام.. بائع بالونات العيد يتجول لإسعاد أطفال غزة

محمد الجمال يزرع البسمة في وجوه أطفال غزة (الفرنسية)
محمد الجمال يزرع البسمة في وجوه أطفال غزة (الفرنسية)
23/5/2021-|آخر تحديث: 23/5/202110:22 PM (مكة المكرمة)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد بائعي البالونات في قطاع غزة، وسط مشاهد الدمار وآثار الركام المحيطة به بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونشر أحد الناشطين الفلسطينيين بغزة مقطعا قصيرا لبائع البالونات الذي يدعى محمد الجمال، وهو يعطي الأطفال البالونات بأشكالها المختلفة لإسعادهم ومنحهم شعور الاحتفال بأجواء العيد، الذي غاب عن سكان قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي.

وعلق الناشط على الفيديو "محمد الجمال بائع الضحكة والفرحة في غزة".

وقد حُرم أطفال قطاع غزة من الاحتفال بعيد الفطر السعيد بسبب العدوان الإسرائيلي على المدينة، والذي استمر 11 يوما متواصلا، انتهى أول أمس الجمعة باتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

المصدر : وكالة سند

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