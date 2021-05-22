حققت أكثر من 10 ملايين مشاهدة.. ناشطة مصرية تروي قصة فلسطين في أغنية بدقيقة ونصف

روت الناشطة المصرية إيمان عسكر قصة فلسطين واحتلالها من قبل إسرائيل في أغنية قصيرة لم تتجاوز دقيقة و35 ثانية، كنوع من التضامن مع الشعب الفلسطيني بسبب ما تعرض له من عدوان إسرائيلي على مدار 11 يوما.

وشاركت إيمان -على صفحتها بموقع إنستغرام- مقطع فيديو تغني فيه باللغة الإنجليزية، وتشرح بطريقة بسيطة كيف احتلت إسرائيل فلسطين بمساعدة الانتداب البريطاني الذي منح الأرض الفلسطينية لليهود من خلال وعد بلفور.

وتداول نشطاء الفيديو على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، محققا أكثر من 10.4 ملايين مشاهدة منذ نشره، والعدد بازدياد.