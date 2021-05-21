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فيديو: طفل مقدسي يرتجف بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي نحوه

حاول مساعدة والده بعد إطلاق الرصاص على المصلين في باحات المسجد الأقصى

بكاء طفل مقدسي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي باتجاهه في باحات الأقصى (مواقع التواصل)
بكاء طفل مقدسي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي باتجاهه في باحات الأقصى (مواقع التواصل)
21/5/2021

الخوف دائما يطرق أبواب قلوب الأطفال الفلسطينيين، وتظل نوبات الهلع والكوابيس تطاردهم في نهارهم وأحلامهم ليلا.

في فيديو قصير، تداولت منصات فلسطينية مقطعا يظهر خوف وبكاء طفل مقدسي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي باتجاهه في باحات الأقصى.

وحاول المسعفون تهدئة الطفل الذي كان يتذكر مشهد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب المصلين، وباتجاهه، مما أصابه بنوبة من الهلع.

ونجح المسعفون في انتزاع الضحك من الصغير، حتى تم التواصل مع والده، حسب ما ورد بالفيديو، إذ حاول الأخير أن يشد من أزر نجله.

 

وأثار مقطع الفيديو القصير تفاعلات واسعة بين النشطاء على المنصات الاجتماعية.

وأوضحت تغريدات أن الطفل كان يروي للمسعفين كيف هاجمت قوات الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى اليوم قائلا "والدي يعاني من ألم في ساقه، ولم يستطع الركض، وهرب معظم الناس، لكن والدي لم يفعل، وحاولت مساعدته".

 

المصدر : وكالة سند

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