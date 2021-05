الخوف دائما يطرق أبواب قلوب الأطفال الفلسطينيين، وتظل نوبات الهلع والكوابيس تطاردهم في نهارهم وأحلامهم ليلا.

في فيديو قصير، تداولت منصات فلسطينية مقطعا يظهر خوف وبكاء طفل مقدسي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي باتجاهه في باحات الأقصى.

وحاول المسعفون تهدئة الطفل الذي كان يتذكر مشهد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب المصلين، وباتجاهه، مما أصابه بنوبة من الهلع.

ونجح المسعفون في انتزاع الضحك من الصغير، حتى تم التواصل مع والده، حسب ما ورد بالفيديو، إذ حاول الأخير أن يشد من أزر نجله.

وأثار مقطع الفيديو القصير تفاعلات واسعة بين النشطاء على المنصات الاجتماعية.

Israel invaded Palestine and Jerusalem by bombing women and children, and Israel occupied American and European people's freedom of thought and expression. https://t.co/cAQ8lZAYTf

— TURGEN TÜRKERİ (@brahimE26762850) May 21, 2021