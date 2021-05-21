حاول مساعدة والده بعد إطلاق الرصاص على المصلين في باحات المسجد الأقصى

الخوف دائما يطرق أبواب قلوب الأطفال الفلسطينيين، وتظل نوبات الهلع والكوابيس تطاردهم في نهارهم وأحلامهم ليلا.

في فيديو قصير، تداولت منصات فلسطينية مقطعا يظهر خوف وبكاء طفل مقدسي إثر إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي باتجاهه في باحات الأقصى.

وحاول المسعفون تهدئة الطفل الذي كان يتذكر مشهد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب المصلين، وباتجاهه، مما أصابه بنوبة من الهلع.

ونجح المسعفون في انتزاع الضحك من الصغير، حتى تم التواصل مع والده، حسب ما ورد بالفيديو، إذ حاول الأخير أن يشد من أزر نجله.

وأثار مقطع الفيديو القصير تفاعلات واسعة بين النشطاء على المنصات الاجتماعية.

Israel invaded Palestine and Jerusalem by bombing women and children, and Israel occupied American and European people's freedom of thought and expression. https://t.co/cAQ8lZAYTf — TURGEN TÜRKERİ (@brahimE26762850) May 21, 2021

وأوضحت تغريدات أن الطفل كان يروي للمسعفين كيف هاجمت قوات الاحتلال المصلين في المسجد الأقصى اليوم قائلا "والدي يعاني من ألم في ساقه، ولم يستطع الركض، وهرب معظم الناس، لكن والدي لم يفعل، وحاولت مساعدته".

الله يقهرهم زى قهره كل طفل بكى على اهله واصحابه، وقهره كل ام و اب على اولادهم

ربنا جبار منتقم وهيورينا فيهم يوم وكل دمعه هيدفعوا ثمنها غالى https://t.co/hPshQoufud — 𝔖𝔥𝔞𝔦𝔪𝔞𝔞🕊 (@Sherryforyo) May 21, 2021