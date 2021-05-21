في حالة نادرة وغير مألوفة، يجمع المُسن العراقي يونس غفور (78 عاما) -منذ أكثر من 5 عقود- أنواعا مختلفة من قطع الصابون، وصار لديه الآن نحو 1450 قطعة صابون تتضمن نحو 811 نوعا مختلفا، ومنها "جمال" و"لوكس" اللذان كانا يُنتجان في ستينيات القرن المنصرم.

ويحتفظ المُسن العراقي بقطع صابون يتجاوز عمرها 100 عام، ومنها قطعة صابون سوداء عمرها أكثر من قرن من الزمن أهدتها له والدته، وتعود لأيام زواجها عندما انتقلت من بيت أهلها إلى بيت زوجها، لكنها لم تستخدمها حتى آخر يوم في حياتها.

وأهدت الوالدة الصابونة لابنها، وأوصته أن يحتفظ بها وألا يفرط بها، بالإضافة إلى قطع أخرى يتجاوز عمرها 6 و7 عقود.

ويجمع المسن العراقي قطع الصابون داخل معرض خاص في بيته، ووصلته عدة أنواع مميزة وفريدة كهدية من دول عربية وأوروبية، وعندما يستيقظ صباحا؛ أوّل ما يفعله يذهب إلى معرضه للتأكد والاطمئنان على قطع الصابون، وكذلك الحال عندما يعود إلى البيت في حال خرج منه.

وتشتهر مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق -والتي يعيش فيها غفور- بصناعة الصابون، ويوجد فيها حي مشهور وتاريخي، اسمه "صابونكران" تيمنا بهذه الصنعة.