غاب السائق لمدة 3 دقائق بينما كان القطار يسير بسرعة 150 كيلومترا في الساعة

سلّم سائق قطار ياباني فائق السرعة دفّة القيادة خلال سيره إلى عامل غير مؤهل لكي يتمكن من الذهاب على عجل إلى المرحاض، مما تسبب بتأخير وصول القطار حسب ما أفادت شركة السكك الحديد التي اضطرت للاعتذار.

كان من الممكن أن تمر القضية من دون أن يتنبه إليها أحد، لكن القطار تأخر دقيقة واحدة، مما أدى تلقائيا إلى فتح تحقيق في الدولة الآسيوية المشهورة بدقة المواعيد.

واعترف سائق الشينكانسن بأنه ترك مقعده بعدما شعر بآلام في البطن، وسلّم قيادة القطار الذي كان يحمل 160 راكبا إلى مراقب تذاكر حتى يتمكن من الذهاب بسرعة إلى المرحاض.

وغاب السائق لمدة 3 دقائق بينما كان القطار يسير بسرعة 150 كيلومترا في الساعة.

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة الصحافة الفرنسية إن قطارات شينكانسن تعمل بأنظمة تحكّم معلوماتية مركزية دقيقة، ويتعين تاليا على السائق البشري البقاء في مكانه لمعالجة أي مواقف غير متوقعة.

ويُفترض أيضا بالسائقين زيادة السرعة أو فرملتها يدويا بحسب الضرورة لضمان السلامة ووصول القطار في الموعد المحدد، إلاّ أن غياب السائق أدى على ما يبدو إلى تأخير القطار لمدة دقيقة واحدة عن موعده، مما أدى إلى فضح أمره أمام رؤسائه.

وبحسب القواعد المتبعة في السكك الحديد اليابانية، فإنه ينبغي على السائقين الذين يواجهون حالة طوارئ أثناء قيادتهم القطار التنسيق مع مركز التحكم لتسليم المهمة إلى سائق مؤهل آخر أو إيقاف القطار على السكة أو حتى في أقرب محطة.

واعتذرت إدارة الشركة عن الحادث في مؤتمر صحفي عقدته الخميس وأكدت أن السائق سيتحمل عواقب تصرفه.

ودافع السائق عن نفسه مؤكدا أنه تفادى إيقاف القطار حرصا على عدم التسبب في تأخيره، وأضاف "لم أبلغ عن (الموقف) لأنني شعرت بالحرج".