السيدة بيتي داغر مجج في الـ94 من عمرها الذي أمضت معظمه في العمل الإنساني في القدس بعد زواجها من رئيس بلديتها في العهد الأردني أمين مجج، وكُرمت بلقب سيدة القدس المتميزة كإحدى رائدات العمل النسوي.
وصف ناشط فلسطيني فرحته بوجوده داخل المنزل الذي تفوق إطلالته جمالاً كل إطلالات العالم أجمع
نشر ناشط فلسطيني معروف باسم "السيكا" عبر حسابه على "تيك توك" (TikTok)، مقطع فيديو خلال زيارته لمنزل مقدسي تطل نوافذه على باحات قبة الصخرة مباشرة.
ويروي الشاب تفاصيل المشهد المبهج الذي يأسر القلوب، ويسأل الحاجة أم محمد صاحبة المنزل فيما إذا كانت تنوي بيعه فردت بالقول، "لا أبيع هذا البيت بمال الدنيا، المنزل وقف لا يباع ولا يشترى".
ووصف الناشط فرحته بوجوده داخل المنزل الذي تفوق إطلالته جمالاً كل إطلالات العالم أجمع، على حد وصفه، وعنون مقطع الفيديو بعبارة "بيت بملايين الدولارات".
@alseka5
بيت ب ملاين الدولارات