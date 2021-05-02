نشر ناشط فلسطيني معروف باسم "السيكا" عبر حسابه على "تيك توك" (TikTok)، مقطع فيديو خلال زيارته لمنزل مقدسي تطل نوافذه على باحات قبة الصخرة مباشرة.

المنزل المقدسي الذي يطل على قبة الصخرة المشرفة (مواقع التواصل الاجتماعي)

ويروي الشاب تفاصيل المشهد المبهج الذي يأسر القلوب، ويسأل الحاجة أم محمد صاحبة المنزل فيما إذا كانت تنوي بيعه فردت بالقول، "لا أبيع هذا البيت بمال الدنيا، المنزل وقف لا يباع ولا يشترى".

ناشط فلسطيني معروف باسم "الناشط المشهور بـ"السيكا" يزور منزل مقدسي يطل على قبة الصخرة المشرفة (مواقع التواصل)

ووصف الناشط فرحته بوجوده داخل المنزل الذي تفوق إطلالته جمالاً كل إطلالات العالم أجمع، على حد وصفه، وعنون مقطع الفيديو بعبارة "بيت بملايين الدولارات".