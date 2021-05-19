يختم الأب منصور ريان اللعب مع أطفاله بسؤالهم "خايفين من الحرب؟ خايفين من الصواريخ"، فيرد الأطفال "لا".

بعد غارات شنها طيران الاحتلال على غزة، لم يجد أب فلسطيني من غزة سبيلا لتهدئة أطفاله ونزع الخوف عنهم إلا ملاعبتهم، بينما التقى صحفي فلسطيني أطفاله بعد غيابه عنهم 7 أيام متواصلة بسبب العدوان على القطاع.

ونشر الناشط الاجتماعي منصور ريان، على موقع تويتر، مقطع فيديو له وهو يلاعب أطفاله في محاولة لنزع الخوف عنهم واللعب معهم، بعد "قصف الاحتلال لغزة وحدوث اهتزازات بالأرض"، وفق قوله.

وختم ريان اللعب بسؤاله أطفاله "خايفين من الحرب؟ خايفين من الصواريخ"، فيرد الأطفال "لا".

محاولة نزع الخوف من أولادي واللعب معهم خلال قصف الاحتلال لغزة وحدوث اهتزازات بالارض .

اللهم أحفظ أطفال غزة ونسائها وشوخها ورجالها وشبابها ومقاومتها ومنازلها ومساجدها ومدارسها وشجرها وهوائها .#غزة_العزة pic.twitter.com/0lmBoEHGiW — منصور ريان (@Mansorryaan) May 17, 2021

كما التقى أطفال الصحفي الفلسطيني محمد البحيصي والدهم بعد 7 أيام من الغياب، بسبب انشغاله عنهم لتغطيته المتواصلة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونشر البحيصي على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو مؤثرا لأطفاله وهم يحتضنونه بشدة، ويتحدثون إليه بكل براءة عن القصف على غزة.

وقال البحيصي معلقا على الفيديو "الحمد لله، صباح اللقاء الأول بعد 7 أيام، الليلة حسيت بالرعب والخوف كثيرا لأنهم ناموا في حضني، الله يعدي هذه الأيام على خير ويحفظكم ويحفظ أهاليكم، وحسبي الله ونعم الوكيل".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف إسرائيلي متواصل منذ أكثر من أسبوع أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، وتدمير الكثير من المباني.