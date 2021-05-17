كتب أحد المغردين "‏في رفح يسمي مولوده باسم عملية المقاومة المستمرة "سيف القدس" أسماؤنا مقاومة.. تاريخنا مقاومة".

أطلقت عائلة فلسطينية اسم "سيف القدس" على مولودهم الجديد تيمنا باسم المعركة التي تديرها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر حساب مستشفى الكويت التخصصي في رفح -عبر فيسبوك- صورا لشهادة ميلاد الطفل المولود والذي اختير له اسم "سيف القدس" تيمنا باسم المعركة التي تديرها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

في رفح يسمي مولوده بإسم عملية المقاومة المستمرة "سيف القدس".

أسمائنا مقاومة .. تاريخنا مقاومة#GazaUnderAttack #HearGaze pic.twitter.com/sjGmvFmh5Q — بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 17, 2021

وتفاعل نشطاء ومغردون عبر حساباتهم مع إطلاق العائلة اسم "سيف القدس" على مولودهم الجديد، حيث كتب أحد المغردين "‏في رفح يسمي مولوده باسم عملية المقاومة المستمرة "سيف القدس". أسماؤنا مقاومة.. تاريخنا مقاومة". وقال آخر "علموا أولادكم أن حب الأوطان عبادة منذ الوِلادة".

فلسطيني من مدينة رفح يطلق اسم #ســيــف_الـــقــدس على مولوده الجديد… – يا عساه سيف مبارك بين الرجال🇵🇸✋🏻 pic.twitter.com/Xd7zW0Funa — Abeer Ashour (@Abeer__Ashour) May 17, 2021

https://twitter.com/NoorAlmasry18/status/1394218455964999680?s=19

وقالت مغردة أخرى "برغم الأهوال والقتل والتشريد لكن الشعب الفلسطيني توحد مع المقاومة فى صورة أذهلت العالم.. اللهم انصرهم وثبتهم".