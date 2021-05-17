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تيمناً بمعركة المقاومة ضد الاحتلال.. "سيف القدس" اسم أحدث مواليد رفح

كتب أحد المغردين "‏في رفح يسمي مولوده باسم عملية المقاومة المستمرة "سيف القدس" أسماؤنا مقاومة.. تاريخنا مقاومة".

عائلة فلسطينية تستقبل مولودها الجديد بأحد مستشفيات غزة (غيتي-أرشيف)
عائلة فلسطينية تستقبل مولودها الجديد بأحد مستشفيات غزة (غيتي-أرشيف)
17/5/2021

أطلقت عائلة فلسطينية اسم "سيف القدس" على مولودهم الجديد تيمنا باسم المعركة التي تديرها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر حساب مستشفى الكويت التخصصي في رفح -عبر فيسبوك- صورا لشهادة ميلاد الطفل المولود والذي اختير له اسم "سيف القدس" تيمنا باسم المعركة التي تديرها المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتفاعل نشطاء ومغردون عبر حساباتهم مع إطلاق العائلة اسم "سيف القدس" على مولودهم الجديد، حيث كتب أحد المغردين "‏في رفح يسمي مولوده باسم عملية المقاومة المستمرة "سيف القدس". أسماؤنا مقاومة.. تاريخنا مقاومة". وقال آخر "علموا أولادكم أن حب الأوطان عبادة منذ الوِلادة".

 

https://twitter.com/NoorAlmasry18/status/1394218455964999680?s=19

وقالت مغردة أخرى "برغم الأهوال والقتل والتشريد لكن الشعب الفلسطيني توحد مع المقاومة فى صورة أذهلت العالم.. اللهم انصرهم وثبتهم".

 

المصدر : وكالة سند

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