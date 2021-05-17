البث الحي
منوعات|العالم

بينهم الموسيقي الفرنسي يان تيرسين.. نجوم العالم يتضامنون مع فلسطين

الملحن والموسيقي الفرنسي يان تيرسين تضامن مع فلسطين بطريقته الخاصة عبر العزف بإحدى الآلات الموسيقية.

الموسيقي الفرنسي يان تيرسين يلتحق بحملة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني (غيتي إيميجز)
الموسيقي الفرنسي يان تيرسين يلتحق بحملة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني (غيتي إيميجز)
17/5/2021-|آخر تحديث: 17/5/202103:39 PM (مكة المكرمة)

شارك نخبة من نجوم العالم في مختلف المجالات الرياضية والفنية بالتضامن مع فلسطين، وأبدوا تعاطفهم الكبير مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من اعتداءات إسرائيلية في مختلف الأراضي الفلسطينية، وخاصة حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وقطاع غزة.

وقد شارك الملحن والموسيقي الفرنسي يان تيرسين في حملة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، بطريقة خاصة من خلال العزف على إحدى الآلات الموسيقية لفلسطين.

ونشر تيرسين على حسابه الشخصي بموقع التواصل إنستغرام، أمس الأحد، مقطع فيديو له وهو يعزف من إحدى جزر فرنسا ومن بين أحضان طبيعتها الخلابة، معلقا على الفيديو "فلسطين، على لوحة الموسيقى، السلام والحب والأمل من جزيرة أوشا".

وحصد الفيديو أكثر من 19 ألف مشاهدة في أقل من 8 ساعات على نشره، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين بالتعليق عليه أو مشاركته عبر صفحاتهم على إنستغرام.

View this post on Instagram

A post shared by Yann Tiersen (@yanntiersen)

ويندد عدد كبير من نجوم الفن والغناء والسينما باستمرار بالاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، آخرهم المغنية والعارضة الأميركية، باريس هيلتون، التي نددت أمس الأحد، بالاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، وغردت على حسابها في تويتر "هذا مفجع للغاية، هذا يجب أن يتوقف".

وشاركت أيضا عارضة الأزياء الأميركية، الفلسطينية الأصل، بيلا حديد، في المظاهرات الحاشدة المُؤيدة لفلسطين والداعمة لها بنيويورك مساء السبت، وعلقت في حسابها على إنستغرام قائلة "أن تُحاط بكل هؤلاء الفلسطينيين الأذكياء والمحترمين واللطفاء والأسخياء في مكان واحد، أشعر بارتياح، نحن سلالة نادرة، إنها فلسطين الحرة".

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

بالفيديو.. فرن الحاج خالد في بيت لحم.. 100 عام في طهي وشوي الطعام

(الجزيرة)

عراق مصغر.. تعرف على طقوس العيد في مدينة كركوك

أهالي كركوك أثناء التسوق تحضيرا لعيد الفطر (الأناضول)

حذف حساب “شبكة قدس الإخبارية”.. تيك توك الصيني ينضم إلى التطبيقات الأميركية التي تحارب المحتوى الفلسطيني

تيك توك حذف حساب الشبكة في بداية العام الحالي بحجة نشرها المتكرر مقاطع فيديو تتناول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين (شترستوك)

شاهد- صمود في وجه العدوان.. فرحة طفلين بإنقاذ سمكتهما في غزة

بعد إنقاذ السمكة، الطفلة نانا تريد إنقاذ العصافير أيضا (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

إسرائيل استهدفت الأبراج السكنية (رويترز)

نتنياهو تراجع عن الاحتفال بالنصر.. الاحتلال يقصف غزة بقذائف فسفورية وصواريخ المقاومة تصيب إسرائيليين

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف قطاع غزة (وكالة الأنباء الأوروبية)

طيار إسرائيلي مستقيل: الجيش منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب

الطيار الإسرائيلي السابق يوناتان شابيرا (مواقع التواصل)

جيروزاليم بوست تتساءل: كم تكلف صواريخ حماس؟

رشقات من صواريخ المقاومة الفلسطينية باتجاه إسرائيل (الفرنسية)