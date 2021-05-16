مع تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من المبادرات والأعمال الفنية والإبداعية للتضامن مع فلسطين والفلسطينيين ضد القصف واستهداف المدنيين والتهجير القسري.

"كل ما نريده هو السلام"، هكذا غرّد الطفل الفلسطيني عبد الرحمن الشنطي، على أغنيته لنقل معاناة شعب بلاده جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى العالم.

والشنطي (13 عاما) طفل فلسطيني من غزة، يدرس في مدرسة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبدأ موسيقى "الراب" في التاسعة من عمره، وفق صفحته عبر "تويتر".

ونشر الشنطي أغنيته الأخيرة عبر "تويتر"، حيث يظهر فيها وهو يغني مرتديا شال المقاومة، ويترجل أمام المنازل المهدمة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأرفق مقطع الأغنية المصورة بعبارة "كان الأسبوع الماضي قاسيا للغاية بالنسبة لوطني غزة. أريد أن يعرف العالم الوضع في فلسطين".

وأطلق الطفل الفلسطيني أغنيته باللغة الإنجليزية، ويقول فيها "نعيش داخل حدود كلها ألم، انظر في وجوه الناس حتى تتخيل معنى الطرد من منازل لا يملكون سواها، نصلي لأنفسنا".

وتظهر خلف الطفل الفلسطيني مجموعة من أهالي غزة يحاولون انتشال ذويهم من تحت الأنقاض، والبحث عن ممتلكاتهم المفقودة، جراء قصف مقاتلات إسرائيلية لمنازلهم في القطاع.

"المكان"

وفي السياق التضامني ذاته، نشر المخرج الفلسطيني عمر رمال فيلما قصيرا بعنوان "المكان"، لتسليط الضوء على القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأظهر الفيلم -الذي يمتد إلى دقيقة ونصف الدقيقة تقريبا- بعض المواطنين الذين يحكون عن حياتهم في أجزاء مختلفة بمنزلهم، في حين يظهر من خلفهم بعض المستوطنين الذين يحاولون سرقة ممتلكاتهم، والسيطرة عليها.

فيلم المكان | The Place

المكان هو إحنا.. وجودنا.. ذكرياتنا ومخططاتنا المستقبلية حبيت أعمل هالفيلم القصير كنوع من التضامن والتعبير على الي بصير في فلسطين.

شكراً لكل فريق العمل على تعاونهم وتحمسهم ودعمهم لحتى نطلع فيه خلال يومين فقط.

احضروه وشاركوه مع أصحابكم 🙏❤️ pic.twitter.com/hFstEOu49A — Omar (@omar_rammal) May 15, 2021

وعلق رمال في تغريدة له عبر حسابه على تويتر قائلا "المكان هو إحنا.. وجودنا.. ذكرياتنا ومخططاتنا المستقبلية، حبيت أعمل هالفيلم القصير كنوع من التضامن والتعبير على الي بصير في فلسطين".

وأضاف "شكرا لكل فريق العمل على تعاونهم وتحمسهم ودعمهم لحتى نطلع فيه خلال يومين فقط، احضروه وشاركوه مع أصحابكم".

ولقى الفيلم رواجا واسعا عبر المنصات، حيث حقق أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة عبر إنستغرام فقط، بالإضافة إلى تداوله عبر باقي المنصات المختلفة.

"تيك توكر" يدعو متابعيه للتضامن مع الفلسطينيين

من جانبه، عبر صانع المحتوى في "تيك توك" كريم كلش عن تضامنه مع الفلسطينيين في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بطريقة مؤثرة تظهر الأوضاع القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا.

وظهر كريم في مقطع فيديو وهو يضع يده على أحد عينيه، وتظاهر بتقديم فيديو بشكل مرح، حتى كشف فجأة عن عينه الأخرى، التي بدأت متأثرة بآثار الجروح والكدمات، وعلق قائلا "إذا انتوا بخير..احنا ما بخير".

وأضاف "احنا كل يوم يا جماعة بندمر محتاجينكم تساعدونا، محتاجينكم ساعدونا، محتاجين إليكم يا عرب.. ساعدونا"، في الوقت الذي يتراجع فيه عدد المشاهدات، المثبت داخل الفيديو، في إشارة إلى عدم الاهتمام بالقضية.

ولقى المقطع رواجا واسعا، حيث حقق ما يقرب من 4 ملايين مشاهدة، وحظي بإعجاب أكثر من نصف مليون مستخدم عبر "تيك توك" حتى الآن.