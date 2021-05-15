"شبكة قدس الإخبارية" مؤسسة صحفية فلسطينية تقوم على إدارتها مجموعة من الصحفيين الشباب، ولها مقارّ بالضفة الغربية وقطاع غزة.

في إجراء مفاجئ، حذفت إدارة تطبيق "تيك توك" (TiK Tok) الصيني حساب "شبكة قدس الإخبارية"، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الشبكة في منشور لها عبر "فيسبوك" (Facebook) "تزامنا مع عدوان الاحتلال.. تيك توك يحذف حساب شبكة قدس الإخبارية بعد ساعات من لقاء الشركة مع وزير حرب الاحتلال غانتس".

و"شبكة قدس الإخبارية" مؤسسة صحفية فلسطينية تقوم على إدارتها مجموعة من الصحفيين الشباب، ولها مقارّ بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقد حذف تيك توك في بداية العام حساب الشبكة أول مرة في الأول من يناير/كانون الثاني 2021، إثر نشرها المتكرر مقاطع فيديو تتناول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتنتقد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية.

وقال حمزة الشوبكي، المسؤول عن إدارة حساب "شبكة قدس الإخبارية" على "تيك توك" في ذلك الوقت، إن التطبيق الصيني حذف حسابهم دون سابق إنذار، وفقا لوكالة الأناضول.

وأضاف أن "المحتوى الذي داوم الحساب المحذوف على نشره يتعلق بالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وإقامة علاقات دبلوماسية لدول عربية مع إسرائيل".

وأوضح أن الحساب "أنشئ بداية العام الماضي، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن حظي بنحو 50 ألف متابع شاهدوا أكثر من 1200 فيديو".

وأشار إلى أن "عدد مشاهدات الفيديوهات المنشورة بلغ نحو 7 ملايين، وعدد الإعجابات التي حصلت عليها بلغ نحو 350 ألفًا".

وطالب الشوبكي إدارة "تيك توك" بالتراجع عن خطوة حذف حساب الشبكة لأن استمرار ذلك "يعني دخوله في قائمة التطبيقات الاجتماعية التي تحارب المحتوى الفلسطيني وتدعم إسرائيل".

ورأى الفلسطينيون تطبيق "تيك توك" مساحة للهرب من القيود التي تضعها التطبيقات الأميركية على المحتوى الفلسطيني.