نشرت مينا هاريس، وهي ابنة أخت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، على حسابها على إنستغرام (Instagram) صورة لتضامنها مع أهالي الشيخ جراح بالقدس يوم أمس الخميس، مُنددة بالظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وفي سياق مماثل، أدانت فرقة الروك الأميركية "ريج أغينست ذا ماشين" (Rage Against the Machine) جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتبت مينا قائلة "لو كنت محايدا في حالات الظلم، فقد اخترت جانب الظالم، أتضامن مع الفلسطينيين من سكان الشيخ جراح".

وأضافت "لا يمكن للمرء الدعوة للمساواة العرقية وحقوق المرأة وإدانة الأنظمة الفاسدة والمسيئة والمظالم الأخرى، تجاهل الظلم ضد الفلسطينيين، لا يمكننا انتقاء ما يهم أو لا يهم حقوق الإنسان أكثر".

ونشرت فرقة الروك الأميركية "ريج أغينست ذا ماشين" على حسابها الرسمي بموقع تويتر تغريدتين، تضمنت إحداهما صورة للمسجد الأقصى، وكتبت فيها "إن العنف والفظائع التي نشهدها في الشيخ جراح والأقصى وغزة هي استمرار لعقود من الفصل العنصري الإسرائيلي الوحشي والاحتلال العنيف لفلسطين".

The violence and atrocities we are witnessing in Sheikh Jarrah, the Al Aqsa compound and Gaza are a continuation of decades of Israel’s brutal apartheid and violent occupation of Palestine.

— Rage Against The Machine (@RATMofficial) May 12, 2021