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أدعم أهالي الشيخ جراح.. ابنة أخت كامالا هاريس تتضامن مع الفلسطينيين

مينا هاريس (يمين) وشعار فرقة الروك الأميركية "Rage Against the Machine" (الفرنسية+مواقع التواصل)
مينا هاريس (يمين) وشعار فرقة الروك الأميركية "Rage Against the Machine" (الفرنسية+مواقع التواصل)
14/5/2021

نشرت مينا هاريس، وهي ابنة أخت كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، على حسابها على إنستغرام (Instagram) صورة لتضامنها مع أهالي الشيخ جراح بالقدس يوم أمس الخميس، مُنددة بالظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون.

وفي سياق مماثل، أدانت فرقة الروك الأميركية "ريج أغينست ذا ماشين" (Rage Against the Machine) جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكتبت مينا قائلة "لو كنت محايدا في حالات الظلم، فقد اخترت جانب الظالم، أتضامن مع الفلسطينيين من سكان الشيخ جراح".

وأضافت "لا يمكن للمرء الدعوة للمساواة العرقية وحقوق المرأة وإدانة الأنظمة الفاسدة والمسيئة والمظالم الأخرى، تجاهل الظلم ضد الفلسطينيين، لا يمكننا انتقاء ما يهم أو لا يهم حقوق الإنسان أكثر".

تضامن فرقة روك

ونشرت فرقة الروك الأميركية "ريج أغينست ذا ماشين" على حسابها الرسمي بموقع تويتر تغريدتين، تضمنت إحداهما صورة للمسجد الأقصى، وكتبت فيها "إن العنف والفظائع التي نشهدها في الشيخ جراح والأقصى وغزة هي استمرار لعقود من الفصل العنصري الإسرائيلي الوحشي والاحتلال العنيف لفلسطين".

وأضافت في تغريدة أخرى "إننا نقف مع الشعب الفلسطيني وهو يقاوم هذا الإرهاب الاستعماري بجميع أشكاله، الحرية لفلسطين".

ويأتي تضامن فرقة الروك ضمن حملة عالمية كبيرة منذ أيام، شارك فيها مشاهير العالم في مختلف المجالات، داعمين القضية الفلسطينية ورافضين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر : وكالة سند

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