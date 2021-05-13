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صباح العيد في حي الشيخ جراح بالقدس.. فلسطين بخير

أدى نحو 100 ألف شخص صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأقصى الشريف (الفرنسية)
أدى نحو 100 ألف شخص صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد الأقصى الشريف (الفرنسية)
13/5/2021

أدى نحو مئة ألف شخص صلاة عيد الفطر المبارك في "الأقصى" المبارك. وتداولت منصات فلسطينية وصحافيون مقاطع فيديو وصورا تظهر مشاهدا من الصلاة والاحتفالات بالمسجد الشريف. كما استحضر فلسطينيون رموز المقاومة ونظموا داخل باحات "الأقصى" مسيرة دعما لها.

ونشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية مقطعا مصورا مباشرا لأداء خطبة وصلاة العيد من المسجد الأقصى، كما يظهر في الفيديو أدناه:

هتافات المصلين في "الأقصى"

من القدس

 

صباح العيد.. حي الشيخ جراح

كما وثق ناشطون فلسطينيون بمقاطع مصورة اللحظات الأولى من صباح العيد اليوم، في حي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة المحتلة.

وتداول مغردون قيام ناشطة مقدسية بتوزيع التمر في حي الشيخ جراح، ونقل عنها المغرد معتز أبوريدة قولها "كلنا غزة.. احنا بخير لما تكون غزة بخير".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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