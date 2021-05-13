حمل أبو العبد حقيبة صغيرة من منزله في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، واضعا فيها بعض الحاجات البسيطة كي تعينه على الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.
أدى نحو مئة ألف شخص صلاة عيد الفطر المبارك في "الأقصى" المبارك. وتداولت منصات فلسطينية وصحافيون مقاطع فيديو وصورا تظهر مشاهدا من الصلاة والاحتفالات بالمسجد الشريف. كما استحضر فلسطينيون رموز المقاومة ونظموا داخل باحات "الأقصى" مسيرة دعما لها.
ونشرت وسائل إعلام محلية فلسطينية مقطعا مصورا مباشرا لأداء خطبة وصلاة العيد من المسجد الأقصى، كما يظهر في الفيديو أدناه:
"عــز الــدين.. تحية للكـتــائــب".. هتافات المصلين في #المسجد_الأقصى. pic.twitter.com/z4P52UlLWc
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 13, 2021
كما وثق ناشطون فلسطينيون بمقاطع مصورة اللحظات الأولى من صباح العيد اليوم، في حي الشيخ جراح بالمدينة المقدسة المحتلة.
وتداول مغردون قيام ناشطة مقدسية بتوزيع التمر في حي الشيخ جراح، ونقل عنها المغرد معتز أبوريدة قولها "كلنا غزة.. احنا بخير لما تكون غزة بخير".
• #منى_الكردمن الشيخ جراح بالقدس: " كلنا غزة .. احنا بخير لما تكون غزة بخير "#غزه_تقاوم #الشيخ_جراح #GazaUnderAttack pic.twitter.com/7b5nQmKPQn
— معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 (@Abuabraa2110198) May 13, 2021