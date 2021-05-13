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شاهد.. مراسل تلفزيوني ينطق الشهادة على المباشر في تغطية للعدوان على غزة

سقطت صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية الحربية بجانب فريق قناة "تي آر تي عربي" (TRT) أثناء تغطيته الأحداث الميدانية في قطاع غزة

13/5/2021

نطق مراسل قناة "تي آر تي عربي" (TRT) "الشهادة" على الهواء مباشرة، أثناء تغطيته الأحداث الميدانية في قطاع غزة مساء الأربعاء، بعد سقوط صواريخ من المقاتلات الإسرائيلية الحربية بجواره.

وأظهر مقطع فيديو -نشرته القناة في صفحتها على تويتر- سقوط صاروخ من مقاتلات إسرائيلية حربية بالقرب من فريق القناة الذي كان يقوم بأعماله، محدثا انفجارا ضخما.

وسُمع صوت مراسل القناة سامي برهوم وهو يردد الشهادة مرارا بصوت عال، قائلا "أشهد أن لا إله إلا الله.. الله أكبر"، عقب الانفجار.

وقال برهوم في حديث خاص لوكالة الأناضول إن الحدث وقع مساء أمس الأربعاء عندما كان يغطي الأحداث بالطريقة المعتادة على سطح البرج الذي تقع فيه الشركة المزودة بالخدمات الإعلامية لهم".

وأضاف "عند الساعة الواحدة ليلا، كنت أقدم مداخلة للنشرة الإخبارية، وأنا على الهواء مباشرة بدأت الطائرات الإسرائيلية استهداف مقرات حكومية لا تبعد عنا سوى عشرات الأمتار".

وتابع برهوم "شدة الانفجار دفعتني، وطرت في الهواء مسافة تزيد على 10 أمتار وسقطت أرضا، وحينها احتميت بأحد الجدران، وأصبت بخدوش ورضوض بمختلف أنحاء الجسد".

وحينها أخذ برهوم يردد "الشهادة"، حيث اعتقد أنه سيفارق الحياة، حسب قوله.

ويضيف برهوم "نقلت بعدها للمستشفى وتلقيت العلاج، والحمد لله كان الوضع الصحي مستقرا فغادرت، وطلب مني الأطباء راحة جسدية ونفسية لعدة أيام".

وأضاف المراسل الصحفي أنه يستعد خلال الساعات القادمة لاستكمال التغطية عبر شاشة "تي آر تي عربي"، "رغم ما تعرض له من إصابة، لأن المسؤولية المهنية والوطنية تتطلب منه الاستمرار تحت أي ظرف".

ومنذ مساء الاثنين الماضي، تشن المقاتلات الإسرائيلية سلسلة من الغارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد العشرات.

المصدر : وكالة الأناضول

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