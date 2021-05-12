أحداث اليوم الأخير من رمضان في فلسطين.. فيديوهات من قلب الحدث

مع البث المباشر لأذان الفجر الأخير من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك واصلت الأحداث تصاعدها في القدس وغزة وعموم فلسطين، وكان اللافت في مئات الفيديوهات التي بثها فلسطينيون من قلب الحدث تنوعها الإنساني والاجتماعي والتضامني.

وبرز التضامن الفلسطيني في لحظات التصعيد، إذ فتح فلسطينيون بيوتهم وعرضوا المساعدة على متضرري القصف الإسرائيلي، وحتى الطريف منها، حيث بثت فتاة فيديو "الحرب قايمة وأمي بتشطف"، في إشارة ذكية إلى إصرار الفلسطيني على الحياة وممارسة طقس النظافة لاستقبال العيد.

أسواق القدس تستقبل العيد على استحياء

نقلت صفحات محلية فلسطينية أجواء حركة البيع في أسواق البلدة القديمة في القدس، والتي تشهد حركة بيع ضعيفة مقارنة بهذا التوقيت من العام مع اقتراب العيد.

وقال أحد التجار الموجودين في البلدة القديمة إن آمالهم في تعويض خسائر عام كورونا تبددت، فمع بداية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضعفت حركة البيع بشدة.

فلسطينية توثق قصف غزة لتفاجأ بقصف بيتها

كما نشرت شبكة القدس الإخبارية مقطع فيديو لفلسطينية تصور لحظة القصف على قطاع غزة، لتتفاجأ بقصف البرج السكني الذي تقطن فيه.

وظهرت في الفيديو لحظات انهيار المبنى وخروج دخان كثيف، ويسمع صوت صراخها.

"بيوتنا بيوتكم".. يا أهل غزة

كما شهدت منصات التواصل الفلسطينية مبادرات من مقيمين في قطاع غزة، والذين فتحوا بيوتهم وعرضوا المساعدة على متضرري قصف الاحتلال الأخير.

والبداية كانت عقب قصف برج هنادي، حيث بادر عاملون في شركات التسويق الرقمي بالإعلان عن استضافة منافسيهم من شركات خدمات التصميم والبرمجة ومن فقدوا مقر عملهم ومعداتهم في البرج المنكوب.

وكتب بلال العف في منشور له عبر فيسبوك "إلى الإخوة الزملاء أصحاب شركات خدمات التصميم والبرمجة في برج هنادي، من فقد مقر عمله ومعداته جاهزون لاستقبالكم وتوفير طابقنا السفلي لخدمتكم بكافة الخدمات والإمكانيات التي تساعدكم على مواصلة مسيرتكم المهنية".

وفي السياق ذاته، عرضت سالي أبو شقفة منزلهم الثاني لمن تضرر منزلهم في نفس البرج، وقالت في منشور لها عبر فيسبوك "السلام عليكم.. أي عائلة انقصف بيتها ببرج هنادي، بيتنا الثاني مفروش ومجهز ومفتوح لكم".

وتجلت تلك المبادرة الحميدة عندما كتبت إسراء أبو صافي -وهي فتاة قصف منزلها- في تغريدة لها عبر تويتر "دارنا راحت.. الحمد لله ع كلشي، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وانهالت عليها عروض المساعدة، حيث ردت عليها إحدى المغردات بالقول "ربنا يعوضكم خيرا.. حبيبتي إسراء عنا شقة فاضية، تواصلي معي وأحكي لك وين، أنا خارج غزة والشقة فارغة، وهي لكم حتى يفرجها الله عليكم".

وإلى جانب فتح المنازل مجانا أمام المتضررين عرض فلسطينيون استئجار بيوت للمتضررين بدون مقابل، حيث قال مغرد "من يعرف أي عائلة من العائلات التي تم قصف بيوتها الرجاء التواصل معي، وأتكفل باستئجار بيت لها أو أي مساعدة تحتاجها".

دارنا راحت ..💔

الحمدالله ع كلشي وحسبي الله ونعم الوكيل — Isra’a Abusafi (@Isra0s) May 11, 2021

لا حول ولا قوة الا بالله

ربي يعوضكم خير

حبيبتي اسراء عنا شقة فاضية تواصلي معي واحكي لك وين والشقة الكو الى ما يفرجها ربنا عليكو انا برا غزة حالياً وما فيها احد — Esraa Lubbad (@esraalubbad) May 11, 2021

مرحبا جماعة أي حد طالع من بيته وما اله مكان يروحله في شقة عنا فاضية للي حابب وطبعا بدون مقابل بس يتواصل معي — أمل (@thisisamal1_) May 11, 2021

جماعة أي حد طالع من بيته وما اله مكان يروحله في شقة عنا فاضية تواصلو معي #بيوتنا #بيوتكم — Alaa abu daqqa ‎ (@ahla_lolo96) May 12, 2021

من يعرف أي عائلة من العائلات التي تم قصف بيوتها الرجاء التواصل معي و أتكفل باستئجار بيت لهم أو أي مساعدة يحتاجونها. #ريتويت #غزة #retweet — أمير (@AmeerMaq) May 11, 2021

"الحرب قايمة وأمي لسا بتشطف"

أم فلسطينية من غزة تستعد للعيد رغم طبول الحرب، ولم يمنعها القصف الذي يمارسه العدوان الإسرائيلي على غزة طوال الأيام القليلة الماضية -كما كل أهالي القطاع- من الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، والذي يشتهر عادة بتنظيف المنازل في الأيام الأخيرة من رمضان.

ونشرت إحدى فتيات غزة تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها" الحرب قايمة وأمي لسا بتشطف (تنظف البيت بالماء)، وحالفة يمين ما نموت إلا والدار جاهزة للعيد".

وأضافت "طلعت كل الحارة هيك هلقيت (الآن)، عندي مشكلة مع أي تكة سجاد أو زحزحة كنب، أعصابنا بعرض الله".

التغريدة لاقت رواجا واسعا عبر تويتر، حيث بدأ مغردو غزة في سرد مواقفهم مشابهة لهم أثناء تعرض القطاع للقصف، فيما تضامن العرب مع الأشقاء هناك، ودعوا لهم بالثبات والنصر.

الحرب قايمة وأمي لسا بتشطف وحالفة يمين ما نموت إلا والدار جاهزة للعيد😂 — ن (@PAL_noun) May 11, 2021

طلعت كل الحارة هيك هلقيت. عندي مشكلة مع أي تكة سجاد أو زحزحة كنب، أعصابنا بعرض الله😂 — ن (@PAL_noun) May 11, 2021

لازم نموت والدار نظيفة، ولا شو بدهم يحكوا علينا العالم — شآم (@ugVOopzUOM8EFSt) May 11, 2021

والله الامهات لو بكرة نهاية العالم، البيت حيتعزل حيتعزل 😂😂

الله يحميكم ولا يضركم ♥️ — دانية العائدة الى نابلس🇵🇸 (@DANEA12345) May 11, 2021

خليها تشطف، أنتم أولى من يحتفل بالعيد والحياة❤❤❤🇵🇸🇵🇸🇵🇸 والموت والذل والخسارة والهزيمة والشتات للصهاينة، الله يلعنهم. — ليلى عبدالله (@lailal222) May 11, 2021

انا لما سمعت صفارات الانذار تحممت و غيرت بجامتي القصيرة و سترت حالي عساس لو انقصفت وصوروني اكون مسترة و نضيفة 😂😂 — 🇵🇸 (@mayar78648839) May 12, 2021

إذا الشعب يوماً اراد الحياة…فلابد أن يستجيب القدر..

هذه غزه الحياة غزه الصمود غزه العنفوان.. تعيش الحياة رغم أنوف الطغاة..#غزه_تقاوم#فلسطين_قضية_الشرفاء https://t.co/1QLoEhqvGF — 🍀فآآآتيِ🍀 (@albilsan84) May 12, 2021

ذكرتيني بحرب تموز كانت امي تحممنا كل يوم ونقلها العالم عم تموت اتقلنا عم حممكن كرمال اذا انقصفت البناية ومتنا يصوركن نضاف — Abdulzizaskar (@abdulzizaskar) May 11, 2021

"راحت تشتري لأولادها"

وبث صحفيون فلسطينيون عبر حساباتهم على فيسبوك مقطعا مصورا مؤثرا لرجل يتحدث عن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين واستشهاد أشخاص منهم داخل سيارة أجرة أثناء ذهابهم لشراء مستلزمات العيد.

وأظهرت لقطات مصورة لرجل يحمل بيده السمك ويقول هذه هي الصواريخ، إشارة إلى ما تبقى من بقايا طعام الأشخاص الذين استشهدوا جراء القصف على سيارة الأجرة في غزة.

وهكذا تضامن الشيف بوراك مع فلسطين

من جهته، أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير تضامنه مع القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث اقتحام المسجد الأقصى وما تبعها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن بطريقته الخاصة.

ونشر بوراك مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تيك توك لطريقة عمل إحدى الأكلات المميزة، والتي استخدم فيها بطاطا مقطعة، حيث بدت وكأنها حزينة على ما يحدث في فلسطين حاليا، وعلق على المقطع قائلا "مثل هذا اليوم".

وفي مقطع آخر، أظهر طريقة عمل الكنافة -التي تعد إحدى الأكلات الشهيرة في رمضان- بألوان العلم الفلسطيني، حيث قسم الصينية إلى 4 أجزاء، الأسود والأبيض والأحمر والأخضر.

وعلق بوراك على المقطع -الذي أرفق معه أغنية "دمي فلسطيني" للفنان الفلسطيني محمد عساف- قائلا بالعربية "إذا كنت عم تحس بوجعك فأنت على قيد الحياة، وإذا كنت عم تحس بوجع غيرك فأنت إنسان".

وكان الشيف التركي أعلن تضامنه في مقطع فيديو منذ يومين ظهر فيه ومن خلفه صورة للمسجد الأقصى، قائلا في رسالته التي وجهها بالعربية "إحنا معكم.. كلنا مع القدس".

ولاقت المقاطع الثلاثة رواجا واسعا عبر منصات التواصل، حيث حققت أكثر من 50 مليون مشاهدة حتى الآن، إلى جانب إعجاب أكثر من 6 ملايين مستخدم عبر تيك توك.