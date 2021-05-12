البث الحي
الدولة الفلسطينية|منوعات|فلسطين

أحداث اليوم الأخير من رمضان في فلسطين.. فيديوهات من قلب الحدث

من داخل المسجد الأقصى في الساحة الواقعة بين باب المغاربة والمصلى القبلي (الجزيرة)
من داخل المسجد الأقصى في الساحة الواقعة بين باب المغاربة والمصلى القبلي (الجزيرة)
12/5/2021

مع البث المباشر لأذان الفجر الأخير من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك واصلت الأحداث تصاعدها في القدس وغزة وعموم فلسطين، وكان اللافت في مئات الفيديوهات التي بثها فلسطينيون من قلب الحدث تنوعها الإنساني والاجتماعي والتضامني.

وبرز التضامن الفلسطيني في لحظات التصعيد، إذ فتح فلسطينيون بيوتهم وعرضوا المساعدة على متضرري القصف الإسرائيلي، وحتى الطريف منها، حيث بثت فتاة فيديو "الحرب قايمة وأمي بتشطف"، في إشارة ذكية إلى إصرار الفلسطيني على الحياة وممارسة طقس النظافة لاستقبال العيد.

أسواق القدس تستقبل العيد على استحياء

نقلت صفحات محلية فلسطينية أجواء حركة البيع في أسواق البلدة القديمة في القدس، والتي تشهد حركة بيع ضعيفة مقارنة بهذا التوقيت من العام مع اقتراب العيد.

وقال أحد التجار الموجودين في البلدة القديمة إن آمالهم في تعويض خسائر عام كورونا تبددت، فمع بداية اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضعفت حركة البيع بشدة.

فلسطينية توثق قصف غزة لتفاجأ بقصف بيتها

كما نشرت شبكة القدس الإخبارية مقطع فيديو لفلسطينية تصور لحظة القصف على قطاع غزة، لتتفاجأ بقصف البرج السكني الذي تقطن فيه.

وظهرت في الفيديو لحظات انهيار المبنى وخروج دخان كثيف، ويسمع صوت صراخها.

"بيوتنا بيوتكم".. يا أهل غزة

كما شهدت منصات التواصل الفلسطينية مبادرات من مقيمين في قطاع غزة، والذين فتحوا بيوتهم وعرضوا المساعدة على متضرري قصف الاحتلال الأخير.

والبداية كانت عقب قصف برج هنادي، حيث بادر عاملون في شركات التسويق الرقمي بالإعلان عن استضافة منافسيهم من شركات خدمات التصميم والبرمجة ومن فقدوا مقر عملهم ومعداتهم في البرج المنكوب.

وكتب بلال العف في منشور له عبر فيسبوك "إلى الإخوة الزملاء أصحاب شركات خدمات التصميم والبرمجة في برج هنادي، من فقد مقر عمله ومعداته جاهزون لاستقبالكم وتوفير طابقنا السفلي لخدمتكم بكافة الخدمات والإمكانيات التي تساعدكم على مواصلة مسيرتكم المهنية".

وفي السياق ذاته، عرضت سالي أبو شقفة منزلهم الثاني لمن تضرر منزلهم في نفس البرج، وقالت في منشور لها عبر فيسبوك "السلام عليكم.. أي عائلة انقصف بيتها ببرج هنادي، بيتنا الثاني مفروش ومجهز ومفتوح لكم".

وتجلت تلك المبادرة الحميدة عندما كتبت إسراء أبو صافي -وهي فتاة قصف منزلها- في تغريدة لها عبر تويتر "دارنا راحت.. الحمد لله ع كلشي، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وانهالت عليها عروض المساعدة، حيث ردت عليها إحدى المغردات بالقول "ربنا يعوضكم خيرا.. حبيبتي إسراء عنا شقة فاضية، تواصلي معي وأحكي لك وين، أنا خارج غزة والشقة فارغة، وهي لكم حتى يفرجها الله عليكم".

وإلى جانب فتح المنازل مجانا أمام المتضررين عرض فلسطينيون استئجار بيوت للمتضررين بدون مقابل، حيث قال مغرد "من يعرف أي عائلة من العائلات التي تم قصف بيوتها الرجاء التواصل معي، وأتكفل باستئجار بيت لها أو أي مساعدة تحتاجها".

 

 

"الحرب قايمة وأمي لسا بتشطف"

أم فلسطينية من غزة تستعد للعيد رغم طبول الحرب، ولم يمنعها القصف الذي يمارسه العدوان الإسرائيلي على غزة طوال الأيام القليلة الماضية -كما كل أهالي القطاع- من الاستعداد لاستقبال عيد الفطر، والذي يشتهر عادة بتنظيف المنازل في الأيام الأخيرة من رمضان.

ونشرت إحدى فتيات غزة تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها" الحرب قايمة وأمي لسا بتشطف (تنظف البيت بالماء)، وحالفة يمين ما نموت إلا والدار جاهزة للعيد".

وأضافت "طلعت كل الحارة هيك هلقيت (الآن)، عندي مشكلة مع أي تكة سجاد أو زحزحة كنب، أعصابنا بعرض الله".

التغريدة لاقت رواجا واسعا عبر تويتر، حيث بدأ مغردو غزة في سرد مواقفهم مشابهة لهم أثناء تعرض القطاع للقصف، فيما تضامن العرب مع الأشقاء هناك، ودعوا لهم بالثبات والنصر.

"راحت تشتري لأولادها"

وبث صحفيون فلسطينيون عبر حساباتهم على فيسبوك مقطعا مصورا مؤثرا لرجل يتحدث عن قصف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين واستشهاد أشخاص منهم داخل سيارة أجرة أثناء ذهابهم لشراء مستلزمات العيد.

وأظهرت لقطات مصورة لرجل يحمل بيده السمك ويقول هذه هي الصواريخ، إشارة إلى ما تبقى من بقايا طعام الأشخاص الذين استشهدوا جراء القصف على سيارة الأجرة في غزة.

وهكذا تضامن الشيف بوراك مع فلسطين

من جهته، أعلن الشيف التركي الشهير بوراك أوزدمير تضامنه مع القضية الفلسطينية، وذلك بعد أحداث اقتحام المسجد الأقصى وما تبعها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكن بطريقته الخاصة.

ونشر بوراك مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تيك توك لطريقة عمل إحدى الأكلات المميزة، والتي استخدم فيها بطاطا مقطعة، حيث بدت وكأنها حزينة على ما يحدث في فلسطين حاليا، وعلق على المقطع قائلا "مثل هذا اليوم".

وفي مقطع آخر، أظهر طريقة عمل الكنافة -التي تعد إحدى الأكلات الشهيرة في رمضان- بألوان العلم الفلسطيني، حيث قسم الصينية إلى 4 أجزاء، الأسود والأبيض والأحمر والأخضر.

وعلق بوراك على المقطع -الذي أرفق معه أغنية "دمي فلسطيني" للفنان الفلسطيني محمد عساف- قائلا بالعربية "إذا كنت عم تحس بوجعك فأنت على قيد الحياة، وإذا كنت عم تحس بوجع غيرك فأنت إنسان".

وكان الشيف التركي أعلن تضامنه في مقطع فيديو منذ يومين ظهر فيه ومن خلفه صورة للمسجد الأقصى، قائلا في رسالته التي وجهها بالعربية "إحنا معكم.. كلنا مع القدس".

ولاقت المقاطع الثلاثة رواجا واسعا عبر منصات التواصل، حيث حققت أكثر من 50 مليون مشاهدة حتى الآن، إلى جانب إعجاب أكثر من 6 ملايين مستخدم عبر تيك توك.

@cznburak

اذا كنت عم تحس بوجعك فانت على قيد الحياة واذا كنت عم تحس بوجع غيرك فانت انسان 🤲☝️

♬ dammi falastini by mohammad assaf – nora

@cznburak

Bugünde böyle😔 #cznburak

♬ orijinal ses – cznburak

 

@cznburak

كلنا مع القدس🤲❤️

♬ orijinal ses – .

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

أسيل الأشهب.. بالفيديو محامية مقدسية ينتظرها الجمهور للغناء على المسرح

تحرص أسيل الأشهب على أداء أغاني التراث المصري والمغربي، ويستوقفها كل ما له صلة بالماضي فهي تسعى دائما لتأدية الأغاني القديمة، فالموروث الثقافي الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الهوية والموروث الثقافي العربي.

4/10/2020
المزيد من الدولة الفلسطينية

القاهرة تستضيف حوار الفصائل الفلسطينية وتفتح معبر رفح مؤقتا أمام الحالات الإنسانية

مصر استضافت الأعوام الماضية محادثات الفصائل وأوفدت مسؤولين إلى غزة لمتابعة ملف المصالحة (الأناضول)

تفاعلا مع نشر الجزيرة نت لقصته.. ابن شهيدي صبرا وشاتيلا يتسلم في تونس جوازه الفلسطيني

ديراوي يتسلم جواز سفره الفلسطيني من سفير فليطين بتونس (الجزيرة)

اعتقله الاحتلال 17 مرة خلال عامين.. لماذا تلاحق إسرائيل محافظ القدس عدنان غيث؟

الاحتلال اعتقل غيث 17 مرة خلال عامين، وأصدر بحقه 4 قرارات لتقييد حركته ومنع تواصله مع المقدسيين (الجزيرة)

المحكمة الإسرائيلية العليا تلغي قانون تبييض المستوطنات والليكود يتعهد بإعادته

نحو أربعة آلاف منزل للمستوطنين تم بناؤها على أراض فلسطينية بالضفة الغربية
الأكثر قراءة
logo

"إسرائيل تحترق".. إليك أهم الصواريخ التي تمتلكها كتائب القسام

أراضي 48 تشتعل.. رئيس إسرائيل يحذّر من حرب أهلية ونتنياهو يدرس الدفع بالجيش

قوات الاحتلال أمام سيارة محترقة في مدينة اللد (رويترز)

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال ينفذ 500 غارة ويعترف: غزة قصفتنا بـ1500 صاروخ

القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقتها المقاومة من قطاع غزة (رويترز)

لحظة بلحظة.. آخر تطورات الأراضي الفلسطينية المحتلة

انتهاكات إسرائيلية بحق الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى قبل أيام (الفرنسية)