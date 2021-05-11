لشهر رمضان المبارك نكهته الخاصة لدى كل المسلمين في شتى بقاع الأرض، وقد يتشابه أو يختلف الاحتفاء بقدومه من بلد لآخر، لكن طقوسه ليست عابرة بل هي جزء من حياة الناس في كل مكان.