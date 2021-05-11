يسعد مسيحيو غزة بأجواء شهر رمضان المبارك، ويعيشون في منازلهم ويومياتهم طقوسه وعاداته المميزة كالأغلبية المسلمة، ويقولون إن رمضان يلقي بظلاله الجميلة على الجميع دون استثناء.
قام 3 رجال دين لخدمة الصائمين على الإفطار الرمضاني من مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس.
تداول نشطاء لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجال دين مسيحيين أثناء مشاركتهم في خدمة تأمين الإفطار للمسلمين في شهر رمضان المبارك، وذلك بأحد المطاعم بطرابلس (شمالي لبنان).
وحسب الصفحة الرسمية لجمعية "فكّر بغيرك" على فيسبوك، تقدم من مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس 3 رجال دين لخدمة الصائمين على الإفطار في مطعم "مائدة المحبة".
وهم: الأيكونومس ميخائيل الأشقر، والأب نقولا الرملاوي، والأب نقولا داود.
كما ساعدت السيدة سوزي فرنجية أيضا في خدمة الصائمين على الإفطار الرمضاني.