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رمضان 2021|منوعات|لبنان

في طرابلس شمال لبنان.. رجال دين مسيحيون في خدمة الصائمين أثناء الإفطار

قام 3 رجال دين لخدمة الصائمين على الإفطار الرمضاني من مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس.

رجال دين مسيحيون يشاركون في خدمة الإفطار للصائمين (مواقع التواصل)
رجال دين مسيحيون يشاركون في خدمة الإفطار للصائمين (مواقع التواصل)
11/5/2021

تداول نشطاء لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر رجال دين مسيحيين أثناء مشاركتهم في خدمة تأمين الإفطار للمسلمين في شهر رمضان المبارك، وذلك بأحد المطاعم بطرابلس (شمالي لبنان).

رجال دين مسيحيون يشاركون بخدمة الإفطار للصائمين (مواقع التواصل)

وحسب الصفحة الرسمية لجمعية "فكّر بغيرك" على فيسبوك، تقدم من مطرانية طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس 3 رجال دين لخدمة الصائمين على الإفطار في مطعم "مائدة المحبة".

الأب نقولا الرملاوي (يمين) والأب نقولا داود خلال الإفطار الرمضاني (مواقع التواصل)

وهم: الأيكونومس ميخائيل الأشقر، والأب نقولا الرملاوي، والأب نقولا داود.

كما ساعدت السيدة سوزي فرنجية أيضا في خدمة الصائمين على الإفطار الرمضاني.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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