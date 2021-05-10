رغم تأثير أزمة كورونا على عائدات كبرى الشركات الأميركية والتراجع الحاد في الأرباح خلال عام 2020، فقد حافظ كبار الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة على امتيازاتهم وحصدوا مداخيل قياسية.

في تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" (independent) البريطانية، تستعرض الكاتبة لويز هال قائمة أعلى الرؤساء التنفيذيين أجورا في الولايات المتحدة خلال 2020، وفقا لبيانات كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز، تعرف عليهم وهم مرتبون تصاعديا..

روبرت باكيش الرئيس التنفيذي لمجموعة "فاياكوم سي بي إس" (رويترز)

10. روبرت باكيش – فاياكوم سي بي إس

حصل روبرت باكيش الرئيس التنفيذي لمجموعة "فاياكوم سي بي إس" (ViacomCBS) على مداخيل بلغت 38.97 مليون دولار في العام الماضي، مما جعله يحتل المركز العاشر ضمن هذه القائمة.

وتصنف المجموعة نفسها على أنها شركة وسائط جماهيرية "تقدم محتوى مميزا للجمهور عبر المنصات التقليدية والناشئة في جميع أنحاء العالم".

9. تيد ساراندوس – نتفليكس

حصل تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك وكبير مسؤولي المحتوى في "نتفليكس" (Netflix)، على عائدات بلغت 39.32 مليون دولار خلال 2020.

وشهدت المنصة نموا قياسيا منذ تفشي الوباء، حيث كان الربع الأول من عام 2020 الأفضل في تاريخها، وقد تمكّنت من استقطاب 15.8 مليون عميل جديد.

ريد هاستينغز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"نتفليكس" (رويترز)

8. ريد هاستينغز – نتفليكس

حصد ريد هاستينغز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ"نتفليكس" (Netflix)، عائدات بلغت 43.23 مليون دولار في العام الماضي. وبعد أن حطمت خدمة البث المباشر للمنصة الأرقام القياسية في عام 2020، فإنها جمعت عددا أقل من المتوقع بكثير من العملاء الجدد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021.

غريغ مافي الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا المالكة لحقوق بطولة "الفورمولا 1" (الفرنسية)

7. غريغ مافي – "فورمولا 1"

حصد غريغ مافي الرئيس التنفيذي لشركة ليبرتي ميديا المالكة لحقوق بطولة "الفورمولا 1" (Formula 1)، في عام 2020 مبلغ 47.12 مليون دولار. ووفقا لبعض التقارير، مثّل هذا المبلغ زيادة ملحوظة في الراتب السنوي لمالك "فورمولا 1″، حيث حصل في 2019 على 44 مليون دولار، و20.1 مليونا في عام 2018.

مايك سيفرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الاتصالات "تي موبايل" (الفرنسية)

6. مايك سيفرت – تي موبايل

حصد مايك سيفرت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الاتصالات "تي موبايل" (T-Mobile)، على 54.91 مليون دولار خلال العام الماضي، وكان قد تولى المنصب في مايو/أيار 2020.

كريس ناسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لسلسلة "هيلتون" (رويترز)

5. كريس ناسيتا – هيلتون

حصد كريس ناسيتا الرئيس والمدير التنفيذي لسلسلة "هيلتون" (Hilton) للفنادق والمنتجعات على رواتب قدرت بـ55.87 مليون دولار في عام 2020، وذلك رغم أن المجموعة تكبدت خسائر تقدر بـ720 مليون دولار، بسبب الجائحة وقامت بتسريح قرابة ربع موظفيها.

4. لاري كولب – جنرال إلكتريك

تولى لاري كولب منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك" (General Electric) منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، وقد حصد 73.19 مليون دولار في 2020 ليحلّ في المركز الرابع.

3. جون ليغيري – تي موبايل

حصد جون ليغيري 137.20 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من العام الماضي قبل أن يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تي موبايل" (T-Mobile) في أبريل/نيسان 2020 بعد توقيع صفقة اندماجها مع منافستها سبرينت.

أمير دان روبين الرئيس التنفيذي لمجموعة "وان لايف هيلث كير" (رويترز)

2. أمير دان روبين – وان لايف هيلث كير

حصل أمير دان روبين الرئيس التنفيذي لمجموعة "وان لايف هيلث كير" (1Life Healthcare)، وهي سلسلة من عيادات الرعاية الصحية الأولية في سان فرانسيسكو، على ما يقارب 200 مليون دولار في عام 2020.

1. تشاد ريتشيسون – بايكوم

يعتبر تشاد ريتشيسون الرئيس التنفيذي لشركة "بايكوم" (Paycom) المتخصصة في كشوف الرواتب والموارد البشرية عبر الإنترنت ومقرها أوكلاهوما سيتي، الأعلى أجرا ضمن هذه القائمة، حيث حصل في 2020 على رواتب بلغت قيمتها 211.13 مليون دولار.