البث الحي
منوعات|فلسطين

في رحاب الأقصى.. المعتكفات يؤدين صلاة الحاجة في مسجد قبة الصخرة والفلسطينيون يرسمون مجسمها بقنابل الاحتلال

10/5/2021

أقدم فلسطينيون على رسم مجسم قبة الصخرة ببقايا القنابل داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس. وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه وكالة سند، رسم مسجد قبة الصخرة بواسطة بقايا القنابل التي أطلقتها قوات الاحتلال على الشبان الفلسطينيين في المواجهات الأخيرة.

وتضمّن المجسم المرسوم داخل باحات الأقصى، القنابل الصوتية والغازية التي أطلقت تجاه المرابطين والمصلين منذ أمس الأحد، كما شكلوا بهذه القنابل أيضا عبارة "لن تمروا" وإلى جانبها خريطة فلسطين.

وتهدف الفكرة المبتكرة إلى إيصال رسالة بأن قنابل الاحتلال لن ترهب الأهالي في القدس، وأنهم يفدونه بأرواحهم ودمائهم ويعيدون توجيه البوصلة إليه كلما انحرفت.

صلاة الحاجة

ويظهر مقطع فيديو صلاة المعتكفات الفلسطينيات في مسجد قبة الصخرة والدعاء للمسجد الأقصى، رغم المواجهات المستمرة والاعتداء عليهن ومحاصرتهن داخل المصليات.

المعتكفات يدعون للمسجد الأقصى (مواقع التواصل)

جولة في رحاب الأقصى

وشارك مقدسيون مقاطع بث مباشر من داخل المسجد الأقصى وساحاته منذ صباح أمس وحتى اللحظة، لحملة تنظيم وتنظيف حرم المسجد والساحات بعد إحياء ليلة القدر فيه.

 

أجواء الاعتكاف

وتداولت منصات فلسطينية مقاطع فيديو لأبرز أجواء الاعتكاف في المسجد الأقصى، وتحديدا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث الأجواء الإيمانية والرمضانية الساحرة.

ونشر موقع ميدان القدس مقاطع فيديو لمجموعة من الشبان يرددون الأناشيد الوطنية والدينية بصوت عذب ولافت في باحات الأقصى، وفي الخلفية تظهر باحات المسجد بسحرها المعتاد.

وبات من المعروف أن ليالي رمضان في الأقصى لا تشبه بعضها، حيث يكون أحد الأيام هادئا خاشعا ويكون اليوم الآخر مليئا بالأحداث والمواجهات العنيفة، كما حدث منذ يوم الجمعة ولغاية الآن، بعد اعتداء قوات الاحتلال على الشبان والمصلين المتواجدين داخل الأقصى.

بكاء وأدعية

وتداول نشطاء ومنصات فلسطينية مقاطع فيديو توثق إحياء ليلة القدر في باحات المسجد الأقصى، وسط أجواء إيمانية ورمضانية مميزة.

وتظهر مقاطع الفيديو ترديد الإمام والمصلين أدعية للمسجد الأقصى ومدينة القدس والمسلمين، وطلب الأمان والحماية والنصرة من الله تعالى، ووقوف المصلين بخشوع وسكينة.

وكان أكثر من 90 ألف مصلٍ من أبناء الشعب الفلسطيني أدوا صلاتهم في المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، رغم إجراءات الاحتلال والمضايقات التي فرضها على المصلين وأهالي المدينة في ليلة القدر.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت تضييقا غير مسبوق على الفلسطينيين، وأقامت حواجز على مختلف الطرق المؤدية إلى مدينة القدس، وأرجعت مئات الحافلات القادمة من أراضي الـ48 للصلاة في المسجد الأقصى، واحتجزت العشرات منها قرب معسكر عوفر شمال غرب القدس.

 

 

دعاء للأقصى بالحرم المكي

كما تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات دعاء إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس للأقصى بالحفظ والشموخ، خلال صلاة التهجد ليلة 27 من رمضان.

وقال السديس في دعائه: "اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، يا ذا الجلال والإكرام".

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

حصدوا الملايين رغم كورونا.. أعلى 10 رؤساء تنفيذيين دخلا في أميركا خلال 2020

رغم جائحة كورونا حافظ كبار الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة على امتيازاتهم وحصدوا مداخيل قياسية (غيتي)

طفل في العاشرة يفتح محلا لهدايا العيد لإعالة أسرته باليمن

الطفل وهيب حميد القعطبي (10 أعوام) في محله يتحدث مع مواطن جاء للشراء (الجزيرة)

شاهد.. الدولمة والقيسي وتمر الهند الأشهر على المائدة الرمضانية في الموصل

(الجزيرة)

في ظل غياب السياح عن الأردن بسبب كورونا.. بدو البتراء يلجؤون للعيش في الكهوف هربا من الإيجار

البتراء الأردنية إحدى عجائب العالم تكاد تكون مهجورة تماما اليوم لانعدام السياحة بسبب كورونا (الفرنسية)
الأكثر قراءة

قوات الاحتلال تنسحب من الأقصى.. شهداء جدد في غزة وصواريخ القسام تصيب 6 إسرائيليين في عسقلان

صواريخ أطلقت من غزة باتجاه أهداف إسرائيلية (رويترز)

سلاطين تنصّروا لحفظ عروشهم وآخرون سلّموا القدس مرتين وباعوا الأندلس بالتقسيط.. "صفقات التطبيع" الخاسرة في تاريخ المسلمين

لحظة بلحظة.. آخر التطورات في غزة والقدس

طفل فلسطيني أصيب في غارة إسرائيلية على بيت لاهيا شمالي قطاع غزة (وكالة الأناضول)

المصريون يدعمون الأقصى وغضب من غياب "فخر العرب"

غضب شعبي عربي بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في القدس (الجزيرة)