في رحاب الأقصى.. المعتكفات يؤدين صلاة الحاجة في مسجد قبة الصخرة والفلسطينيون يرسمون مجسمها بقنابل الاحتلال

أقدم فلسطينيون على رسم مجسم قبة الصخرة ببقايا القنابل داخل باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس. وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه وكالة سند، رسم مسجد قبة الصخرة بواسطة بقايا القنابل التي أطلقتها قوات الاحتلال على الشبان الفلسطينيين في المواجهات الأخيرة.

وتضمّن المجسم المرسوم داخل باحات الأقصى، القنابل الصوتية والغازية التي أطلقت تجاه المرابطين والمصلين منذ أمس الأحد، كما شكلوا بهذه القنابل أيضا عبارة "لن تمروا" وإلى جانبها خريطة فلسطين.

وتهدف الفكرة المبتكرة إلى إيصال رسالة بأن قنابل الاحتلال لن ترهب الأهالي في القدس، وأنهم يفدونه بأرواحهم ودمائهم ويعيدون توجيه البوصلة إليه كلما انحرفت.

رسموا مجسم الاقصى من قنابل الغاز التي القاها جيش الاحتلال اليوم تجاه المرابطين في الاقصى pic.twitter.com/9vjwd6vv6V — وكالة الرأي (@alrayps) May 10, 2021

صلاة الحاجة

ويظهر مقطع فيديو صلاة المعتكفات الفلسطينيات في مسجد قبة الصخرة والدعاء للمسجد الأقصى، رغم المواجهات المستمرة والاعتداء عليهن ومحاصرتهن داخل المصليات.

المعتكفات يدعون للمسجد الأقصى (مواقع التواصل)

جولة في رحاب الأقصى

وشارك مقدسيون مقاطع بث مباشر من داخل المسجد الأقصى وساحاته منذ صباح أمس وحتى اللحظة، لحملة تنظيم وتنظيف حرم المسجد والساحات بعد إحياء ليلة القدر فيه.

أجواء الاعتكاف

وتداولت منصات فلسطينية مقاطع فيديو لأبرز أجواء الاعتكاف في المسجد الأقصى، وتحديدا في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث الأجواء الإيمانية والرمضانية الساحرة.

ونشر موقع ميدان القدس مقاطع فيديو لمجموعة من الشبان يرددون الأناشيد الوطنية والدينية بصوت عذب ولافت في باحات الأقصى، وفي الخلفية تظهر باحات المسجد بسحرها المعتاد.

وبات من المعروف أن ليالي رمضان في الأقصى لا تشبه بعضها، حيث يكون أحد الأيام هادئا خاشعا ويكون اليوم الآخر مليئا بالأحداث والمواجهات العنيفة، كما حدث منذ يوم الجمعة ولغاية الآن، بعد اعتداء قوات الاحتلال على الشبان والمصلين المتواجدين داخل الأقصى.

بكاء وأدعية

وتداول نشطاء ومنصات فلسطينية مقاطع فيديو توثق إحياء ليلة القدر في باحات المسجد الأقصى، وسط أجواء إيمانية ورمضانية مميزة.

وتظهر مقاطع الفيديو ترديد الإمام والمصلين أدعية للمسجد الأقصى ومدينة القدس والمسلمين، وطلب الأمان والحماية والنصرة من الله تعالى، ووقوف المصلين بخشوع وسكينة.

وكان أكثر من 90 ألف مصلٍ من أبناء الشعب الفلسطيني أدوا صلاتهم في المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، رغم إجراءات الاحتلال والمضايقات التي فرضها على المصلين وأهالي المدينة في ليلة القدر.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت تضييقا غير مسبوق على الفلسطينيين، وأقامت حواجز على مختلف الطرق المؤدية إلى مدينة القدس، وأرجعت مئات الحافلات القادمة من أراضي الـ48 للصلاة في المسجد الأقصى، واحتجزت العشرات منها قرب معسكر عوفر شمال غرب القدس.

دعاء للأقصى بالحرم المكي

كما تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات دعاء إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس للأقصى بالحفظ والشموخ، خلال صلاة التهجد ليلة 27 من رمضان.

وقال السديس في دعائه: "اللهم احفظ المسجد الأقصى من عدوان المعتدين ومن الغاصبين المحتلين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، يا ذا الجلال والإكرام".

#مصابيح_من_صلاة_التراويح قبس من تلاوة فضيلة الشيخ د.⁧#بندر_بليلة ⁧من ليلة 27 رمضان 1442هـ. pic.twitter.com/j1Eyleqwmc — شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) May 8, 2021

#مصابيح_من_صلاة_التراويح قبس من تلاوة فضيلة الشيخ د.⁧#ياسر_الدوسري ⁧من ليلة 27 رمضان 1442هـ. pic.twitter.com/KkXtltQWu8 — شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) May 8, 2021

مكة تدعو للأقصى .. إمام الحرم المكي في دعاء اليوم لـ #المسجد_الأقصى في ليلة 27 . pic.twitter.com/eebGUuqJPR — مالك الروقي (@alrougui) May 8, 2021

" اللهُم احفظ #المسجد_الأقصى من عدوان المعتدين "..💔 * دعاء القنوت ليلة 27 رمضان | الشيخ د.#عبدالرحمن_السديس ' pic.twitter.com/foe9YKlMmk — إيـثـار بنت علي 🕋 (@ethalimd) May 9, 2021

من وسط الحرم المكي..المصلون يتضرعون ليلة 27 من رمضان. – pic.twitter.com/VSj6fvQFTn — أخبار السعودية (@SaudiNews50) May 8, 2021