نشر رائد الفضاء الأميركي، شين كيمبرو، قائد مهمة ناسا لمحطة الفضاء الدولية "سبيس إكس كرو-2" (SpaceX Crew-2)، صورة جوية لمصر، عبر حسابه بتويتر.

وأظهرت الصورة التي بدت كأنها لوحة مرسومة نهر النيل المتفرع من مثلث الدلتا، إلى جانب الصحارى الغربية والشرقية، فضلا عن شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر.

وعبّر مغردون عن إعجابهم بذلك المشهد البديع، مؤكدين أن النظرة إلى الكوكب المائي من الفضاء مختلفة تماما عن النظر إليه من فوق سطحه.

وأشار مغردون إلى جمال مصر من الفضاء، مؤكدين أهمية نهر النيل شريان الحياة في ذلك البلد، لا سيما بعد المشاكل المثارة أخيرا حول سد النهضة الإثيوبي.

وجدير بالذكر أن مهمة "سبيس إكس كرو-2" تتركز على إجراء بعض الأبحاث، إلى جانب القيام بعمليات صيانة لمحطة الفضاء، وذلك طوال إقامتهم التي تمتد 6 أشهر، إذ ستكون العودة في موعد لا يتجاوز 21 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

https://twitter.com/astro_kimbrough/status/13871608709968240

This is the first time i see the nile river from this view https://t.co/An0Ac6RUnr

https://twitter.com/Daniela_Isaaq/status/1387245375120097287

“And I think to myself, what a wonderful world” #space https://t.co/1XBkNIFvZY

Just imagine if we spent a fraction of the world’s space budget to regreen all our world’s deserts. We could turn the entire Earth into the Garden of Eden again. No one world starve & the plant would cool. Fuck Mars! https://t.co/dplAsANP7B

— The Elephant In The Room (@TallStoneMason) April 28, 2021