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"لوحة مرسومة".. قائد مهمة ناسا يلتقط صورة جوية لمصر من محطة الفضاء الدولية

عبّر مغردون عن إعجابهم بمشهد مصر البديع الذي ظهرت فيه الأرض كأنها مسطحة، مؤكدين أن النظرة إلى الكوكب المائي من الفضاء مختلفة تماما عن النظر إليه من فوق سطحه.

قائد مهمة ناسا شين كيمبرو التقط صورة جوية لمصر ونشرها على موقعه الرسمي (مواقع التواصل الاجتماعي)
قائد مهمة ناسا شين كيمبرو التقط صورة جوية لمصر ونشرها على موقعه الرسمي (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/5/2021

نشر رائد الفضاء الأميركي، شين كيمبرو، قائد مهمة ناسا لمحطة الفضاء الدولية "سبيس إكس كرو-2" (SpaceX Crew-2)، صورة جوية لمصر، عبر حسابه بتويتر.

وأظهرت الصورة التي بدت كأنها لوحة مرسومة نهر النيل المتفرع من مثلث الدلتا، إلى جانب الصحارى الغربية والشرقية، فضلا عن شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر.

وعبّر مغردون عن إعجابهم بذلك المشهد البديع، مؤكدين أن النظرة إلى الكوكب المائي من الفضاء مختلفة تماما عن النظر إليه من فوق سطحه.

وأشار مغردون إلى جمال مصر من الفضاء، مؤكدين أهمية نهر النيل شريان الحياة في ذلك البلد، لا سيما بعد المشاكل المثارة أخيرا حول سد النهضة الإثيوبي.

وجدير بالذكر أن مهمة "سبيس إكس كرو-2" تتركز على إجراء بعض الأبحاث، إلى جانب القيام بعمليات صيانة لمحطة الفضاء، وذلك طوال إقامتهم التي تمتد 6 أشهر، إذ ستكون العودة في موعد لا يتجاوز 21 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

تغريدات مختارة

https://twitter.com/astro_kimbrough/status/13871608709968240

https://twitter.com/Daniela_Isaaq/status/1387245375120097287

المصدر : وكالة سند

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