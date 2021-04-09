فاجأ مرشح البرلمان المكسيكي كارلوس مايورغا مؤيديه الثلاثاء الماضي ببدء حملته الانتخابية في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية خارجا من تابوت ذهبي للموتى يحمله أعضاء حملته وهم يرتدون الملابس البيضاء.

ورفع مؤيدو مايورغا غطاء التابوت، ثم خرج منه وبدأ في خطابه متهما المسؤولين السياسيين باللامبالاة، وقال "لقد صمتوا تجاه الوضع الفوضوي لفيروس كورونا".

Los candidatos ahora hacen campaña hasta en carroza fúnebre y dentro de un féretro. Es Carlos Mayorga, suspirante de una diputación federal por el PES en Ciudad Juárez. pic.twitter.com/gaSgAIyOvj — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) April 6, 2021

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مايورغا أراد إيصال رسالة بهذه الطريقة للفت الأنظار إلى الأعداد المتزايدة لضحايا فيروس كورونا الذين فاق عددهم 200 ألف شخص.

ويعبّر أنصاره أصحاب اللباس الأبيض عن الأطباء والممرضين الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس.

‘CAMPAIGN FROM COFFIN’ LOOK: Mexican congressional candidate Carlos Mayorga launched his campaign inside a coffin to highlight the country’s thousands of deaths from COVID-19 and cartel-related violence on April 6. pic.twitter.com/dqIKeaDm1n — Inquirer (@inquirerdotnet) April 7, 2021

كما أراد المرشح أن يعبّر عن تزايد أعداد ضحايا العصابات، حيث بلغوا أكثر من 300 ألف شخص منذ بدأ الجيش مواجهتهم عام 2006، مهاجما صمت السياسيين لما وصفه بـ"المستويات المرتفعة من الجريمة المنظمة".

يُذكر أن هناك 16 مرشحا للانتخابات البرلمانية في المكسيك قد قتلوا، وهو رقم لافت للنظر في إطار استهداف السياسيين.