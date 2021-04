فاجأ مرشح البرلمان المكسيكي كارلوس مايورغا مؤيديه الثلاثاء الماضي ببدء حملته الانتخابية في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية خارجا من تابوت ذهبي للموتى يحمله أعضاء حملته وهم يرتدون الملابس البيضاء.

ورفع مؤيدو مايورغا غطاء التابوت، ثم خرج منه وبدأ في خطابه متهما المسؤولين السياسيين باللامبالاة، وقال "لقد صمتوا تجاه الوضع الفوضوي لفيروس كورونا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مايورغا أراد إيصال رسالة بهذه الطريقة للفت الأنظار إلى الأعداد المتزايدة لضحايا فيروس كورونا الذين فاق عددهم 200 ألف شخص.

ويعبّر أنصاره أصحاب اللباس الأبيض عن الأطباء والممرضين الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس.

‘CAMPAIGN FROM COFFIN’

LOOK: Mexican congressional candidate Carlos Mayorga launched his campaign inside a coffin to highlight the country’s thousands of deaths from COVID-19 and cartel-related violence on April 6. pic.twitter.com/dqIKeaDm1n

— Inquirer (@inquirerdotnet) April 7, 2021