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شاهد.. مرشح برلماني بالمكسيك يفاجئ مناصريه بالظهور من تابوت

المرشح مايورغا أراد لفت الأنظار إلى الأعداد المتزايدة لضحايا فيروس كورونا في المكسيك (مواقع التواصل الاجتماعي)
المرشح مايورغا أراد لفت الأنظار إلى الأعداد المتزايدة لضحايا فيروس كورونا في المكسيك (مواقع التواصل الاجتماعي)
9/4/2021

فاجأ مرشح البرلمان المكسيكي كارلوس مايورغا مؤيديه الثلاثاء الماضي ببدء حملته الانتخابية في مدينة سيوداد خواريز المكسيكية خارجا من تابوت ذهبي للموتى يحمله أعضاء حملته وهم يرتدون الملابس البيضاء.

ورفع مؤيدو مايورغا غطاء التابوت، ثم خرج منه وبدأ في خطابه متهما المسؤولين السياسيين باللامبالاة، وقال "لقد صمتوا تجاه الوضع الفوضوي لفيروس كورونا".

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مايورغا أراد إيصال رسالة بهذه الطريقة للفت الأنظار إلى الأعداد المتزايدة لضحايا فيروس كورونا الذين فاق عددهم 200 ألف شخص.

ويعبّر أنصاره أصحاب اللباس الأبيض عن الأطباء والممرضين الذين يقفون في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس.

كما أراد المرشح أن يعبّر عن تزايد أعداد ضحايا العصابات، حيث بلغوا أكثر من 300 ألف شخص منذ بدأ الجيش مواجهتهم عام 2006، مهاجما صمت السياسيين لما وصفه بـ"المستويات المرتفعة من الجريمة المنظمة".

يُذكر أن هناك 16 مرشحا للانتخابات البرلمانية في المكسيك قد قتلوا، وهو رقم لافت للنظر في إطار استهداف السياسيين.

المصدر : وكالة سند

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