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منوعات|سويسرا

بهدف دراسة جودة التربة.. حملة في سويسرا لدفن ألفي زوج من الملابس الداخلية

من المقرر إخضاع الملابس الداخلية للفحص في وقت لاحق لتحديد كيف تعرضت للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة في التربة (غيتي-صورة مجازية)
من المقرر إخضاع الملابس الداخلية للفحص في وقت لاحق لتحديد كيف تعرضت للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة في التربة (غيتي-صورة مجازية)
9/4/2021

يقوم المزارعون ومالكو الحدائق في سويسرا بدفن ألفي زوج من الملابس الداخلية في أماكن متفرقة من البلاد، في إطار دراسة لجودة التربة.

وسيرسل معهد "أغروسكو" للأبحاث زوجا من السراويل الداخلية القطنية إلى المشاركين المتطوعين لدفنها في أرض زراعية.

ومن المقرر إخضاع هذه الملابس للفحص في وقت لاحق لتحديد كيف تعرضت للتحلل بفعل الكائنات الدقيقة في التربة.

وقال مدير المشروع، مارسيل فان جير هيجدين، "هذا مؤشر على جودة التربة". وأشار العالم المتخصص في شؤون البيئة في حديث لوكالة الأنباء الألمانية إلى تجارب مماثلة تمت باستخدام الملابس الداخلية في كندا، ولكن ليس على هذا النطاق.

وسيتم دفن السراويل في التربة، ثم تصوير زوج منها في المروج وأحواض النباتات بعد شهر، والزوج الثاني بعد شهر ثان. وسيتم لاحقا تحليل كيف تحللت الألياف الطبيعية رقميا، وكلما زادت الثقوب، كانت التربة أكثر صحة.

المصدر : الألمانية

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