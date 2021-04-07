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مشاهد توثق لحظة نجاة عامل أثناء سقوط مبنى في مدينة ريزا التركية

هدم بعض الأبنية في وسط المدينة هو نتيجة تعرضها للخطر بسبب التآكل الناجم عن مياه البحر (مواقع التواصل)
هدم بعض الأبنية في وسط المدينة هو نتيجة تعرضها للخطر بسبب التآكل الناجم عن مياه البحر (مواقع التواصل)
7/4/2021

بثت وسائل إعلام تركية وحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقاطع فيديو للحظة نجاة عامل بناء أثناء هدم مبنى كبير في مدينة ريزا التركية.

وأظهرت اللقطات لحظة هرب عامل البناء من موقع الهدم أثناء هدم بناء في مدينة ريزا التركية، ونجاته من سقوط البناء عليه.

وقالت وسائل إعلام تركية، في ريزا، إن هدم بعض الأبنية في وسط المدينة مستمر، وذلك إثر تعرضها للخطر بسبب التآكل الناجم عن مياه البحر، وتتم إزالتها في نطاق أعمال التحول الحضري.

المصدر : وكالة سند

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