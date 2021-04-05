البث الحي
منوعات|سوريا

كلمات مؤثرة لنازح سوري مسن يتمنى العودة لمنزله

وفق الأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 13 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية (مواقع التواصل)
وفق الأمم المتحدة، فإن هناك أكثر من 13 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية (مواقع التواصل)
5/4/2021

نشر المصور السوري، أحمد سلام، عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو لعجوز سوري يبكي، ويتضرع بالدعاء إلى ربه بأن يموت في منزله وقريته، التي هجّر منها بعد أن سيطرت عليها قوات النظام السوري.

وأظهرت اللقطات المصورة النازح السوري "أبو أحمد"، وهو يتحدث بحرقة عن نزوحه، متمنيا العودة لمنزله وقريته وحتى بأن يموت فيها.

ووفق الأمم المتحدة فإن هناك أكثر من 13 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وبكلمات مؤثرة قال أبو أحمد "أنا عم أدعي إلى الله ما موت هون، أنا عم أدعي إلى الله روح على بلدي موت".

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

زوجة أردوغان تستضيف طفلا سوريا ولد بلا أطراف

التقت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان بالطفل السوري محمد مصيطف فاقد اليدين والقدمين وأسرته بعد دخولهم إلى تركيا بتعليمات من وزارة الداخلية من مخيم للنازحين كانوا يقطنون فيه بريف محافظة إدلب.

المزيد من منوعات

في فلوريدا.. خزان مياه به مليون متر مكعب قد ينهار ويؤدي لفيضان

صورة تظهر حدوث خرق في بركة مياه الصرف الصحي في بيني بوينت (ماكسار تيكنولوجيز)

نرويجي حاول التزلج 40 كيلومترا بين السويد والنرويج.. والسبب لن تتخيله

الرجل كان يريد المجيء إلى النرويج لإحضار أوراق ثم العودة إلى السويد (شترستوك-صورة تعبيرية)

تحت وطأة التغير المناخي.. باحثون ماليزيون يبحثون بدائل اقتصادية لقطع أشجار الغابات

إزالة الأشجار من الغابات سبب رئيسي لظاهرة التغير المناخي بمنطقة جنوب شرق آسيا (الجزيرة)

بالفيديو.. شاب مصري ينجح بتربية النعام

الأكثر قراءة

لماذا عليك شرب نصف كوب من عصير الشمندر الأحمر يوميا؟

حب وقتل.. شابان مسلمان يقتلان كامل أفراد أسرتهما ثم ينتحران بتكساس الأميركية

صورة لعائلة توحيد التي لقيت مصرعها (مواقع التواصل الاجتماعي)

أطاح بعشرات القيادات العسكرية ويبني حاملات طائرات.. خطة الرئيس الصينى لإعادة إحياء أكبر جيش في العالم

أيهما آثاره الجانبية أقل.. لقاح فايزر أم سينوفاك؟