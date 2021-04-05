نشر المصور السوري، أحمد سلام، عبر حسابه على فيسبوك مقطع فيديو لعجوز سوري يبكي، ويتضرع بالدعاء إلى ربه بأن يموت في منزله وقريته، التي هجّر منها بعد أن سيطرت عليها قوات النظام السوري.

وأظهرت اللقطات المصورة النازح السوري "أبو أحمد"، وهو يتحدث بحرقة عن نزوحه، متمنيا العودة لمنزله وقريته وحتى بأن يموت فيها.

ووفق الأمم المتحدة فإن هناك أكثر من 13 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وبكلمات مؤثرة قال أبو أحمد "أنا عم أدعي إلى الله ما موت هون، أنا عم أدعي إلى الله روح على بلدي موت".