كثيرة هي الأكاذيب والخرافات التي يعتقد أغلب الناس أنها حقائق علمية ثابتة لا تقبل الجدل، ولكنها ليست كذلك. ونقدم في هذا التقرير بعضا من تلك المعلومات المغلوطة، ونكشف ما يقوله العلم بشأنها.
يوسف العادلي شاب له تجربة ناجحة في تربية النعام بمصر، وقد بدأ مشروعه بنعامة واحدة، ثم طوره ليصل إلى مزرعة كاملة.
وأصبح العادلي يبيع لحم النعام للزبائن، ويقول إن له ميزات كثيرة، ويستخدم منه اللحم والجلد والريش والدهن، ووفق العادلي، فإن النعام "يعيش 70-80 سنة".
وتُعدُّ تربية النعام في مصر من القطاعات الواعدة الموجهة للتصدير، وقد استقطبت العديد من رواد الأعمال الشباب.