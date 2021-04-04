يوسف العادلي شاب له تجربة ناجحة في تربية النعام بمصر، وقد بدأ مشروعه بنعامة واحدة، ثم طوره ليصل إلى مزرعة كاملة.

وأصبح العادلي يبيع لحم النعام للزبائن، ويقول إن له ميزات كثيرة، ويستخدم منه اللحم والجلد والريش والدهن، ووفق العادلي، فإن النعام "يعيش 70-80 سنة".

وتُعدُّ تربية النعام في مصر من القطاعات الواعدة الموجهة للتصدير، وقد استقطبت العديد من رواد الأعمال الشباب.