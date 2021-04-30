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بالفيديو.. أكاديمية مصرية تساعد أصحاب الببغاوات على رعاية طيورهم

30/4/2021

تعد "أكاديمية الببغاوات" من بين المؤسسات الرائدة في هذا المجال في مصر، حيث تجمع بين تقديم الخدمة للببغاوات وتعليم أصحابها كيفية التعامل مع طيورهم الأليفة.

ومنذ افتتاح الأكاديمية عام 2014 وهي تسعى لتدريب الببغاوات وتعليمها بشكل منهجي على أساليب التعامل مع الناس دون خوف، كما يتم تدريبها على الألعاب المختلفة ومنحها الثقة في نفسها كذلك.

وتقول مؤسسة الأكاديمية ندى عبد الله إنها اهتمت كثيرا بالحيوانات والطيور منذ صغرها، وعلى الرغم من أنها خريجة كلية الإعلام وكانت تعمل بالمجال الإعلامي فإنها -حسب قولها- اختارت تغيير حياتها المهنية والتركيز على مجال رعاية الطيور الأليفة مثل الببغاوات.

ولفتت إلى ارتفاع نسب الاهتمام بين المصريين بشراء الحيوانات الأليفة، خصوصا الببغاوات، ولا سيما خلال جائحة كورونا، لكونها حيوانات أليفة تساعد على شعور أصحابها بالسعادة وتخفف عنهم إجراءات الحظر والإغلاق.

المصدر : الجزيرة

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