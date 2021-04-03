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شاهد: بسبب طبخة على يوتيوب.. القبض على عضو بالمافيا الإيطالية مختف منذ 2014

"بيارت" عضو في مافيا "ندرانغيتا" الشهيرة التي "تمثل تهديدا خطيرا على المستوى الدولي"

القبض على عضو المافيا بيارت وسط وجود أمني مكثف من قبل قوات الشرطة (رويترز)
القبض على عضو المافيا بيارت وسط وجود أمني مكثف من قبل قوات الشرطة (رويترز)
3/4/2021-|آخر تحديث: 3/4/202103:22 PM (مكة المكرمة)

ألقت قوات الشرطة الإيطالية القبض على عضو مافيا "ندرانغيتا" (Ndrangheta) الشهيرة، وذلك بعد التعرف إليه من خلال تقديم فيديوهات للطبخ على يوتيوب.

وقالت الشرطة -في بيان لها عبر موقعها في الإنترنت- إن مارك فيرين كلود بيارت (53 عاما) هارب من السلطات الإيطالية منذ عام 2014، وكان يعيش بجزيرة بوكا تشيكا بالبحر الكاريبي التابعة لجمهورية الدومينيكان.

ويواجه بيارت تهمة تهريب الكوكايين إلى هولندا نيابة عن جماعة "كاتشيولا" التابعة للمافيا الإيطالية، وقد ألقي القبض عليه الأربعاء الماضي في سانتو دومينغو عاصمة الدومينيكان، ثم نقل إلى مطار مالبينسا في ميلانو.

 

ووفقا لبيان الشرطة، ظهر بيارت في مقاطع فيديو الطبخ عبر يوتيوب خافيا وجهه، ولكنه غفل عن إخفاء الوشوم الظاهرة على جسده، وهو ما سهّل مهمة الشرطة بإلقاء القبض عليه.

وأظهر مقطع فيديو -تداولته عدة وسائل إعلام إيطالية- القبض على بيارت ونقله على متن طائرة، وسط وجود أمني مكثف من قبل قوات الشرطة.

 

وأوضح مقطع فيديو آخر -نشرته السلطات الإيطالية- الجهود المخابراتية مع الإنتربول في مواجهة مافيا "ندرانغيتا"، وقد أكدت السلطات أن هذه المافيا تهمّ دولا أخرى، بسبب قدرتها على اختراق النسيج الاقتصادي عبر الحدود، ولا تهمّ إيطاليا وحدها.

وأوضحت أنها "تمثل تهديدا خطيرا على المستوى الدولي، حتى لو كانت عمليات التهريب وجميع الأنشطة الإجرامية نشأت في كالابريا الإيطالية".

المصدر : وكالة سند

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