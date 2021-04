خطوة عمرها 100 سنة، تمتد عبر مئات المدن في العالم، مقدمة جرعة أمل لكل من تجرع ألم فراق عزيز بسبب وباء كورونا، هذه قصة خطوات الشيخ دابيرول إسلام شودهوري، البالغ من العمر 101 سنة، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وبات هذا الشيخ من الوجوه المعروفة لدى البريطانيين، بعد أن أطلق حملة خيرية، يقوم فيها بجولة يومية في حديقة بيته، خلال شهر رمضان وهو صائم، ومع كل دورة حول الحديقة يتم جمع التبرعات، لمواجهة وباء كورونا.

وبقي الشيخ دابيرول إسلام، وحيدا في هذه المبادرة، بعد وفاة الكابتن مور (99 سنة) الذي كان هو الآخر يقوم بنفس المبادرة ونجح في جمع الملايين من الدولارات لصالح هيئة الصحة العامة البريطانية.

هذه المرة لن يسير الشيخ إسلام لوحده، خلال أيام رمضان، بعد أن انتقلت مبادرته "امشِ مع دابيرول" إلى العالمية، واسترعت اهتماما إعلاميا وسياسيا في بريطانيا، وتهدف المبادرة لجمع تبرعات تفوق ما تم جمعه خلال العام الماضي، والتي بلغت نصف مليون دولار.

ومباشرة بعد إطلاق المبادرة، أعلنت أكثر من 200 مدينة -عبر العالم- المشاركة في حملة المشي من أجل جمع التبرعات لصالح ضحايا فيروس كورونا، بهدف الوصول لمليون ونصف مليون خطوة، خلال شهر رمضان، ومعها الرفع من قيمة التبرعات.

وكان من المتوقع أن تبدأ الحملة مع الأسبوع الأول لشهر رمضان إلا أن الشيخ دابيرول قرر تأجيلها لأسبوع آخر، بسبب وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، واحترام حالة الحداد التي كانت فيها البلاد.

ومباشرة بعد انطلاق الحملة الخيرية، بدأ الناس من مدن مختلفة يوثقون مشاركتهم في هذه المبادرة، من لندن وباريس ونيويورك ونيودلهي، ويظهر المشاركون وهم يسيرون في حدائق منازلهم أو في الحدائق العامة.

وللشيخ إسلام أياد بيضاء على الكثير من أسر ضحايا وباء كورونا، سواء في المملكة المتحدة، أو خارجها، وخصوصا في الدول الفقيرة مثل بنغلاديش والشرق الأوسط، وخاصة في مخيمات اللاجئين السوريين، ويعود هذه السنة لتوسيع أعداد المستفيدين من حملته، لتشمل أكثر من 50 دولة عبر العالم، ولتمويل مشاريع تعليم الأطفال، والطعام للفئات الأكثر فقرا في دول شرق آسيا.

We walked over 100 metre outside The Scottish Parliament to show our solidarity with Dabirul Islam Choudhury OBE (101 Years from London). Who has been walking in his garden to support COVID-19 fundraiser appeal lead by Channel S RFC. https://t.co/d5y7mPo2bh #WalkWithDabirul pic.twitter.com/PM08VGsg3z

بكل تواضع يتحدث الشيخ دابيرول إسلام عن مبادرته، دون أن يضفي عليها طابع الاستثنائية، بل يعتبرها واجبا ودينا، ولم تؤثر سنوات عمره -التي جاوزت الـ100 سنة- في عزيمته ورغبته في مساعدة المحتاجين، وفي كل تصريحاته الصحفية يؤكد أنه لن يرتاح أبدا بحياته، ويقول "فأنا أريد مساعدة الناس إلى آخر يوم في حياتي".

ورغم صعوبة تحدي المشي خلال أيام الصيام بالنسبة لشخص في سنه؛ فإن الشيخ إسلام يؤكد أن صعوبة المهمة "لا تساوي شيئا أمام جمال مساعدة الآخرين"، مضيفا -في حديث مع شبكة "آي تي في" (itv) البريطانية- أن هناك الكثير من الناس الذين يتضورون جوعا ويموتون بسبب الوباء والمجاعات، "وإدخال السعادة عليهم من خلال جمع التبرعات أمر يجعلني أقدم كل ما أقدر عليه".

101-year-old Dabirul Choudhury OBE has already raised 420K for Covid relief – and it's a real honour to accompany him on his latest charity walk.

Fasting isn't easy! Yet here Uncle Dabir is – observing #Ramadan and showing the true spirit of our city. https://t.co/aOG8brj90Z pic.twitter.com/sysE0G0eE6

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 24, 2021