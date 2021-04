"أولى علامات الحياة".. عالم فلك يثير جدلا بصورة لشعار ماكدونالدز على سطح المريخ

أثار عالم الفيزياء الفلكية الأميركي نيل ديغراس تايسون، جدلا واسعا بعدما نشر صورة عبر حسابه على تويتر لشعار سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية، على سطح كوكب المريخ.

وقال تايسون في تغريدة له "أولى علامات الحياة على المريخ، من مروحية ناسا إنجنويتي (ingenuity)"، في إشارة إلى الصور التي تلتقطها مروحية ناسا الشهيرة في رحلاتها عبر الكوكب الأحمر.

وعلق تايسون في تغريدة أخرى "سأل البعض منكم: برغر ربع باوندر (مطبوخ مسبقا) على سطح المريخ يزن 10.5 أوقيات بما يعادل 2.6 ضعفا على سطح الأرض".

وأضاف "لكن -على ما يبدو- احترس من البطاطس المقلية، قد يكون مارك واتني مزارعهم، حيث يزرع البطاطس"، ويقصد الدور الذي لعبه الممثل مات ديمون في فيلم "المريخي" (The Martian).

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها تايسون جدلا حول وجود ماكدونالدز على المريخ، إذ نشر صورة مماثلة عام 2012، تزامنا مع رحلة مركبة " كيوريوسيتي" (Curiosity) لاكتشاف الكوكب الأحمر.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يثير فيها تايسون جدلا حول وجود ماكدونالدز على المريخ (شترستوك)

وكانت ناسا قد نشرت صورا جوية ملونة التقطتها مروحية إنجنويتي خلال رحلتها الثانية على المريخ، في الوقت الذي نجحت فيه المروحية في رحلتها الثالثة على ارتفاع 16 قدما، وبسرعة قصوى تبلغ 6.6 أقدام في الثانية.

وعبّر مغردون عن إعجابهم بتلك الصورة بشكل ساخر، حيث قال البعض إنه يريد طلب وجبات سريعة من المريخ، في حين رأى آخرون، أنه يمتلكون الدافع من أجل زيارته قريبا.

Censored by NASA: The actual first image taken by @MarsCuriosity from the surface of Mars. pic.twitter.com/cWLV4K53 — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) August 7, 2012

Some of you asked: A quarter-pounder (pre-cooked) burger on Mars would weigh 10.5 ounces back on Earth — 2.6 times as much. But, apparently, watch out for the Fries. Mark Watney [Matt Damon] may be their farmer, growing poop-potatoes. pic.twitter.com/caoGwYpwgK — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) April 26, 2021

Third flight in the history books✅

Our #MarsHelicopter continues to set records, flying faster and farther. The space chopper is demonstrating critical capabilities that could enable the addition of an aerial dimension to future missions to Mars & beyond. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/Uaxrr23Rfh — NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021

Far Out 🚁

For this third flight, the #MarsHelicopter traveled almost half the length of a football field and increased its airspeed to 4.5 mph (2 m/sec). Until now, Ingenuity had not flown at this speed, even while testing on Earth. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/S65oIeQ4BC — NASA JPL (@NASAJPL) April 25, 2021

He got me https://t.co/O0JVW9NbK4 — Mark Ben Absent (@uknowaguydotcom) April 26, 2021

If you need me I’ll be on Mars https://t.co/npL0jCzwo2 — Billy Willy (@BillyAnnWilly) April 26, 2021