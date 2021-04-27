القرنقعوه مناسبة شعبية تقيمها الأسر الخليجية في منتصف شهر رمضان المبارك تكريما للأطفال على صيامهم نصف الشهر، وتشجيعا لهم على إتمام صيام النصف المتبقي منه.

تداول ناشطون مقطع فيديو لأغنية قرنقعوه (نسخة كورونا حسب وصفهم)، تضمنت كلماتها "قرنقعوه قرقاعوه.. لا تجونا الله يهديكم.. بالكورونا نعديكم.. يا بنية يا محظورة، لا جنز ولا تنورة".

والقرنقعوه مناسبة شعبية تقيمها الأسر الخليجية، في منتصف شهر رمضان المبارك تكريما للأطفال على صيامهم نصف الشهر، وتشجيعا لهم على إتمام صيام النصف المتبقي.

ويرتدي الأطفال في هذه المناسبة أزياء شعبية، ويجولون في الأحياء مرددين أهازيج القرنقعوه "قرنقعوه قرقاعوه، عطونا الله يعطيكم، بيت مكة يوديكم.. يا مكة يا المعمورة.. يا أم السلاسل والذهب يا نورة".

وللعام الثاني على التوالي احتفلت الأسر الخليجية بشكل عام في ليلة النصف من رمضان بالقرنقعوه، وسط قيود وإجراءات احترازية فرضها فيروس كورونا.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصورا لاحتفال الأطفال بهذه المناسبة الشعبية، في أجواء فرح وبهجة ممزوجة بروحانية الشهر الكريم.

وذكر مغردون أن هذه المناسبة من أهم المناسبات في الثقافة الخليجية، مضيفين "أنها أيام فرح وسرور، يجتمع فيها الكبار لمشاركة الصغار فرحتهم".

قطر في ليلة القرنقعوه

وفي قطر، اقتصر الاحتفال على المنازل، بعد أن كان يقام في الأزقة والأحياء، كما احتفل عدد من المؤسسات بالقرنقعوه، وشاركت فيديوهات وصورا للمحتفلين، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وهنا فيديو نشره خالد بن إبراهيم السليطي مدير عام مؤسسة الحي الثقافي كتارا في قطر.

#صور وفيديوهات من تفاعل المتابعين عبر منصات الراية الرقمية لاحتفال الأطفال بليلة القرنقعوه في المنازل،.. لاستقبال المزيد من الصور والفيديوهات على واتساب الراية رقم (55429685).#جريدة_الراية | #قرنقعوه | #قطر | #رمضان_مبارك pic.twitter.com/7OYtVzFN7I — الراية القطرية (@alraya_n) April 26, 2021

الكويت في ليلة "القرقيعان"

وفي الكويت، خرج الأهالي في بعض المناطق إلى الشوارع للاحتفال بليلة "القرقيعان" على الرغم من القيود المفروضة جراء انتشار كورونا في البلاد.

ونشر ناشطون وصفحات إخبارية مقاطع فيديو لتجمعات من الأطفال جابوا منطقة "فرجان قرطبة" مرددين أهازيج وهتافات، تعبيرا عن فرحهم بالمناسبة.

عادات يحبها الصغار والكبار

وعلق إعلاميون على المناسبة بالقول "إنها مناسبة شعبية جميلة لها رمزيتها ويحبها الصغار والكبار"، داعين إلى تجنب الإسراف في توزيع الهدايا، والابتعاد عن التكاليف غير اللازمة، والاكتفاء ببعض التقاليد الرمزية.

وقالت مريم آل ثاني لمتابعيها على صفحتها "كل قرنقعوه وأنتم بخير".

كل قرنقعوه وانتو وجميع أحبابكم بخير وصحة وسلامة 💓

#قرنقعوه #قطر pic.twitter.com/OOp0vJjQSs — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 26, 2021

كما احتف ظبية بنت عبد الله، الباحثة في الثقافة القطرية، بالمناسبة على صفحتها.

الله يهنيكم أخواني وأخواتي يا اللي بتفرحون عيالكم وبتطرشون حق عيال أهلكم #قرنقعوه .

والله يزيدكم من نعيمه وفضله وعساكم في زيادة خير.

وما دام الله أرهى عليكم وأرهيتوا على أنفسكم لا تنسون تحسبون قيمة ما صرفتوه على #القرنقعوه وتطلعون عداله صدقة دافعة البلاء والبلوى عنكم وعن حبايبكم. pic.twitter.com/YHpoKK0Tcp — أم محمد #ظبية_بنت_عبدالله (@dhbabdAllah) April 26, 2021

ونشرت الإعلامية القطرية أمل عبد الملك على صفحتها:

كما نشرت الإعلامية القطرية إيمان الكعبي فيديو آخر.

ونشر صانع الأفلام ومقدم البرامج يوسف المعاضدي فيديو يجسد المناسبة، مع فريقه.

من زمان في خاطري اسوي شي للقرنقعوه ، وسنحت لي الفرصه مع فريقي الجميل في انتاج هذا العمل البسيط و اللي الحمدلله كان قريب من القلوب لرسالته الجميله

انتاجنا من Cube Studio اللي نتمنى ان تكون متميزه دائما pic.twitter.com/VQ1zIjXyf6 — يوسف المعضادي (@Y_AlMadadi) April 22, 2021

في أقل حدود ممكنة

وفي الأثناء، كان نبه أطباء ومتخصصون على ضرورة أن تكون الاحتفالات داخل المنازل، وأن تكون التجمعات العائلية في أقل حدود ممكنة، مع التزام الإجراءات الاحترازية، حتى لا يكون الأطفال وذووهم عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل انتشار السلالات الجديدة من الفيروس، حسب قولهم.

وهذا ما كتبه الدكتور أحمد الحمادي، استشاري طب الأطفال، على صفحته.

ينصح ان تكون التجمعات العائلية في اقل حدود ممكنه ولا مانع أن يكون المجتمعين ممن تلقوا جرعات كاملة من اللقاح بشرط الالتزام بالاحترازات

عسى الله يحفظكم ويحمي أحبابكم أجمعين🌺#قرنقعوه https://t.co/6k2ccET70m — Ahmed Alhammadi,MD (@aalhammadiMD) April 26, 2021

قرنقعوه قرقاعوه! تعرفوا على تجربة سفرائنا في هذا اليوم المميز 🤩 وأنتم، ما هي ذكرياتكم في #قرنقعوه ⁉️#رمضان_كريم pic.twitter.com/xtLmXkvXjf — Road to 2022 (@roadto2022) April 26, 2021

Times change but our traditions remain deeply rooted in our past and are passed on to our children. Every year, #Garangao returns, to bless our children’s days with joy. Our hearts are filled with happiness every time we hear the songs and chants of Garangao🤍 pic.twitter.com/sbAC96AGq4 — Msheireb Properties (@MsheirebDoha) April 25, 2021

من التفاعل مع مسابقة الشرق للقرنقعوه. شاركونا في مسابقة الشرق للقرنقعوه لاختيار أجمل (صورة) وأجمل (فيديو) على واتساب الشرق (33170085) وأرسلوا لنا تفاعل أطفالكم مع الاحتفالية لننشرها لكم على منصاتنا.#قرنقعوه #مسابقة_الشرق_للقرنقعوه

#رمضان_مبارك pic.twitter.com/ybxOkAfi01 — صحيفة الشرق – قطر (@alsharq_portal) April 26, 2021

#فيديوهات من تفاعل المتابعين عبر منصات الراية الرقمية لاحتفال الأطفال بليلة القرنقعوه في المنازل،.. لاستقبال المزيد من الصور والفيديوهات على واتساب الراية رقم (55429685).#جريدة_الراية|#قرنقعوه|#قطر |#رمضان_مبارك pic.twitter.com/PQDCQrkS2R — الراية القطرية (@alraya_n) April 26, 2021

بالتنسيق مع #الهلال_الأحمر_القطري قامت إدارة النادي الأهلي بتقديم وتوفير هدايا القرنقعوه للأطفال الذين يتلقون العلاج في مؤسسة حمد الطبية #قرنقعوه #قطر pic.twitter.com/7CAIbuHf35 — الهلال الأحمر القطري (@QRCS) April 26, 2021