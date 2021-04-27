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رمضان 2021|منوعات|السعودية

بالفيديو.. لقطات مميزة لهطول الأمطار والبرد على المصلين في الحرم المكي

هطول الأمطار زاد من الأجواء الإيمانية والروحانية في الحرم المكي

27/4/2021

شارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها تطبيق "سناب شات"، لقطات مميزة أظهرت هطول الأمطار وحبات البرد على المصلين بالحرم المكي، في اليوم الـ15 من شهر رمضان المبارك.

وعبّر المصلون والطائفون حول الكعبة المشرفة عن سعادتهم بالأمطار، التي زادت من الأجواء الإيمانية والروحانية في الحرم المكي.

كما تم بث مباشر لمقاطع فيديو تظهر هطول المطر والبرد في مكة، نشرها مدونون سعوديون لحظة هطول الأمطار في الحرم المكي عصر اليوم وسط أجواء روحانية.

ونشرت صفحة "مسجد الحرم" (Masjid Al Haram) فيديو مباشر أثناء تساقط المطر.

 

المصدر : وكالة سند

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