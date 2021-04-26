تم تسليم القط "المغرر به" إلى مؤسسة للدفاع عن الحيوانات على أمل "أن يتوب" عن جرائمه ويجد بيتا ليكمل حياته فيه

مرّ الحراس في سجن "نويفا إسبيرانزا" في بنما بتجربة فريدة من نوعها تمثلت في القبض على مجرم غير بشري. لقد قبضوا على قط متلبس بتهريب المخدرات خلال الأسبوع الماضي.

وفي تقرير نشرته مجلة "نيوزويك" (newsweek) الأميركية، ذكرت الكاتبة كارولاين أن المدعي المحلي إدواردو رودريغيز صرح بأن القط قد سُلم إلى مأوى للحيوانات "على أمل أن يتوب عن جرائمه ويجد بيتا ليكمل حياته فيه".

الحراس في سجن "نويفا إسبيرانزا" قبضوا على القط متلبسا بتهريب المخدرات (مواقع التواصل)

برتقالي وأبيض

في 16 أبريل/نيسان، لمح موظفو السجن قطا فروه برتقالي وأبيض يحاول دخول المبنى. وقال رئيس نظام السجون أندريس غوتيريس إنهم قد لاحظوا فور الإمساك بالقط وجود "قطعة قماش مربوطة حول رقبته". وتبين أن القماش يحتوي على كبسولات لما وصفه بمسحوق أبيض وأوراق و"مواد نباتية" والتي تعرف عليها مسؤول آخر وتبين أنها كوكايين كراك وماريغوانا.

وفي صورة نشرها مكتب المدعي العام في بنما، يظهر كيس بلاستيكي يحمل الحبوب المخدرة.

"القط تاجر للمخدرات" سلم إلى مؤسسة للدفاع عن الحيوانات حيث سيتم تبنيه (الفرنسية)

لقب "ناركو كات"

وجذب هذا الخبر الطريف اهتمام العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفتا "ذا ستار" و"ذا تايمز أوف إنديا"، التي أطلقت على القط لقب "ناركو كات" أو "القط تاجر المخدرات". وبمجرد الكشف عن مكيدته، تم تسليمه إلى مؤسسة للدفاع عن الحيوانات، حيث سيتم تقديمه للتبني.

ويظهر القط "المجرم" في تغريدة نشرتها الشرطة الوطنية في بنما جالسًا بلا مبالاة في صندوق نقل خاص ويقف حاملوه بجانبه. وجاء في نص التغريدة "التزاما منا برعاية حيواناتنا الأليفة، قام مجمع نويفا إسبيرانزا الإصلاحي في مقاطعة كولون بتسليم القط إلى مؤسسة أدوبت فور لوف أند أنيمال ديفندرز".

صورة نشرها مكتب المدعي العام في بنما تظهر كيسا بلاستيكيا يحمل الحبوب المخدرة (الفرنسية)

توريط الحيوانات البريئة

ووفقًا لتغريدة على "تويتر" دفع الحادث مكتب المدعي العام لجرائم المخدرات في كولون إلى فتح تحقيق في استخدام الحيوانات لتهريب المخدرات إلى سجن نويفا إسبيرانزا. ويبدو أن الحيوانات البريئة تحمّل بالمواد المخدرة من قبل المتواطئين من خارج السجن، ثم يستدرجها السجناء إلى داخل السجن بالطعام.

وأفاد موجز السجون العالمي بأن بنما تحتجز حوالي 18 ألفا و174 سجينًا موزعين على 23 سجناً فقط. ونظرًا لأن طاقة الاستيعاب الرسمية لنظام السجون تبلغ 14 ألفا و951 فقط، يبدو أن غالبية المرافق الإصلاحية في البلاد مكتظة.

ويقع سجن نويفا إسبيرانزا شمال مدينة بنما في مقاطعة كولون الكاريبية، ويضم أكثر من 1700 سجين، وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها أحدهم تهريب المخدرات بمساعدة الحيوانات.

فإلى جانب القطط، سبق للحراس أن اعترضوا الحمام الزاجل في محاولة مشابهة. كما ضُبطت الطائرات المسيرة بالمنطقة وبحوزتها مواد غير مشروعة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.