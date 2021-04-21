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رمضان 2021|منوعات|كندا

لأول مرة.. بالفيديو شرطي مسلم يرفع أذان المغرب في أحد المساجد بكندا

العريف بشرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل يوم الجمعة 4 رمضان في مسجد أكرم جمعة بمدينة كالغري (مواقع التواصل)
العريف بشرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل يوم الجمعة 4 رمضان في مسجد أكرم جمعة بمدينة كالغري (مواقع التواصل)
21/4/2021-|آخر تحديث: 21/4/202103:25 PM (مكة المكرمة)

نشر مسجد أكرم جمعة، في مدينة كالغري، التابعة لمقاطعة ألبرتا الكندية، مقطع فيديو، لأول شرطي من الخيالة الملكية مسلم يرفع أذان المغرب، رابع أيام شهر رمضان الكريم لهذا العام 1442هـ.

وقال المسجد في منشور له عبر فيسبوك "اليوم، شهد المجتمع المسلم في كالغاري تأريخا للتاريخ، أخونا العريف في شرطة الخيالة الملكية الكندية نادر خليل يرفع أذان المغرب بالزي الكامل.. يوم الجمعة 4 رمضان".

وعلق سام نمورا، أحد أفراد الجالية الإسلامية في المدينة، قائلا "هذا للتعبير عن دور المسلمين الكنديين في الدفاع والذود عن كندا وأمن المواطن الكندي".

وأضاف "هو نوع من الدعم المعنوي من قوات الشرطة الكندية الاتحادية للمسلمين الكنديين الصائمين وتعزيزًا لأواصر وعرى التلاحم بين جميع فئات المجتمع الواحد".

المصدر : وكالة سند

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