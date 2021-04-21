أدت سامية حسن صلوحي اليوم الجمعة اليمين الدستورية لتكون أول رئيسة لتنزانيا في تاريخ البلاد، وذلك في مجلس الدولة بدار السلام، عقب وفاة الرئيس جون ماغوفولي.
تأتي هذه السلسلة للحديث عن تأثير الدين الإسلامي على حياتهم الشخصية وكيف مكنهم من تخطي التحديات والصعوبات التي واجهتهم في حياتهم
أعلنت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، عبر تويتر، عن فعالية لعرض 30 قصة ملهمة خلال شهر رمضان لمسلمين من خلفيات مختلفة.
وتأتي هذه السلسلة للحديث عن تأثير الدين الإسلامي على حياتهم الشخصية، وكيف مكنهم من تخطي التحديات والصعوبات التي واجهتهم في حياتهم.
كان يا مكان..في #رمضان لهذا العام،دعوني أروي لكم قصة..وليست أي قصة..إنها قصة أبطالها مسلمون🕌عبر المنطقة والعالم ساعدهم دينهم في التغلب على الصعاب والتحديات..هي قصة تحمل بين طياتها العديد من القصص..رافقوني لأرويها لكم خلال هذا الشهر الفضيل، بدءا من هذا الفيديو👇 #ثلاثون_قصة_وقصة pic.twitter.com/tirEdR1qol
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 18, 2021
وقالت دياز في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في تويتر، حول الفعالية التي ستنشر عبر حسابها، إن العديد من المسلمين يواجهون تحديات خلال شهر رمضان هذا العام بسبب الفقر وتأثير كورونا وبسبب الصراع المستمر.
وتمنّت أن تسهم هذه القصص بإلهام المسلمين حول العالم، كما أعلنت دياز عن ضيفها الأول لهذه الفعالية وهو دبلوماسي بريطاني، لم تذكر اسمه، لكنها نشرت صورة له ويرتدي ملابس الإحرام في الحرم المكي.
ضيفنا لنهار اليوم ضمن #ثلاثون_قصة_وقصة …دبلوماسي بريطاني🇬🇧يروي لنا قصّته مع الإسلام 🕌..ما هذه القصة يا ترى؟ #رمضان #رمضان_مبارك #رمضان_كريم #رمضانيات_روزي @seifusher #صباح_Iلخير pic.twitter.com/zTV6kHrFVR
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 19, 2021
ولاحقا.. نشرت حكايته ليتبين أنه القنصل العام البريطاني سيف اشر الذي عمل في عدة دول عربية ومنها: السودان، والأردن، والسعودية.
كان يا مكان…سيف الدين آشر @seifusher ، دبلوماسي بريطاني🇬🇧يقول: ‘إن اعتناقي للإسلام 🕌كان أهم خطوة روحانية في حياتي..’ تابعوا الجزء الأول من قصة سيف الدين وما الذي يقوله عن اعتناقه للإسلام وعن #رمضان في هذا الفيديو 👇.تتابعون الجزء الثاني هذا المساء..#اسلاميات #ثلاثون_قصة_وقصة pic.twitter.com/xazQ1UhpMX
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 19, 2021
إليكم الجزء الثاني من قصة سيف الدين @seifusher …هذه المرة عن دوره في مساعدة المسلمين البريطانيين 🕌🇬🇧 الذين يسافرون إلى المملكة العربية #السعودية 🇸🇦 لأداء مناسك #الحج 🕋 …#ثلاثون_قصة_وقصة #رمضان #رمضان_مبارك #رمضان_كريم #إسلام #اسلاميات #مسلمون pic.twitter.com/JiAVby4PVX
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 19, 2021
وفي تغريدة لاحقة سألت متابعيها عن رأيهم بقصة سيف الدين. والذي قال في الفيديو إنه اختار اسما عربيا يوحي أنه مسلم، وقال الدبلوماسي البريطاني سيف الدين آشر "إن اعتناقي للإسلام كان أهم خطوة روحانية في حياتي".
السلام عليكم..ما رأيكم بقصة سيف الدين؟ ما هو أكثر شيء أثار انتباهكم في قصته؟ بانتظار تعليقاتكم 😊. #رمضانيات_روزي #ثلاثون_قصة_وقصة #رمضان #رمضان_كريم #رمضان_مبارك #صباح_الخير pic.twitter.com/D2nzYlTlN1
— Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 20, 2021