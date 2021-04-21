تأتي هذه السلسلة للحديث عن تأثير الدين الإسلامي على حياتهم الشخصية وكيف مكنهم من تخطي التحديات والصعوبات التي واجهتهم في حياتهم

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، عبر تويتر، عن فعالية لعرض 30 قصة ملهمة خلال شهر رمضان لمسلمين من خلفيات مختلفة.

وتأتي هذه السلسلة للحديث عن تأثير الدين الإسلامي على حياتهم الشخصية، وكيف مكنهم من تخطي التحديات والصعوبات التي واجهتهم في حياتهم.

كان يا مكان..في #رمضان لهذا العام،دعوني أروي لكم قصة..وليست أي قصة..إنها قصة أبطالها مسلمون🕌عبر المنطقة والعالم ساعدهم دينهم في التغلب على الصعاب والتحديات..هي قصة تحمل بين طياتها العديد من القصص..رافقوني لأرويها لكم خلال هذا الشهر الفضيل، بدءا من هذا الفيديو👇 #ثلاثون_قصة_وقصة pic.twitter.com/tirEdR1qol — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 18, 2021

وقالت دياز في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في تويتر، حول الفعالية التي ستنشر عبر حسابها، إن العديد من المسلمين يواجهون تحديات خلال شهر رمضان هذا العام بسبب الفقر وتأثير كورونا وبسبب الصراع المستمر.

وتمنّت أن تسهم هذه القصص بإلهام المسلمين حول العالم، كما أعلنت دياز عن ضيفها الأول لهذه الفعالية وهو دبلوماسي بريطاني، لم تذكر اسمه، لكنها نشرت صورة له ويرتدي ملابس الإحرام في الحرم المكي.

ولاحقا.. نشرت حكايته ليتبين أنه القنصل العام البريطاني سيف اشر الذي عمل في عدة دول عربية ومنها: السودان، والأردن، والسعودية.

كان يا مكان…سيف الدين آشر @seifusher ، دبلوماسي بريطاني🇬🇧يقول: ‘إن اعتناقي للإسلام 🕌كان أهم خطوة روحانية في حياتي..’ تابعوا الجزء الأول من قصة سيف الدين وما الذي يقوله عن اعتناقه للإسلام وعن #رمضان في هذا الفيديو 👇.تتابعون الجزء الثاني هذا المساء..#اسلاميات #ثلاثون_قصة_وقصة pic.twitter.com/xazQ1UhpMX — Rosie Dyasروزي دياز 🇬🇧 (@RosieDyasUK) April 19, 2021

وفي تغريدة لاحقة سألت متابعيها عن رأيهم بقصة سيف الدين. والذي قال في الفيديو إنه اختار اسما عربيا يوحي أنه مسلم، وقال الدبلوماسي البريطاني سيف الدين آشر "إن اعتناقي للإسلام كان أهم خطوة روحانية في حياتي".