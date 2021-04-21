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رمضان 2021|منوعات|إنجلترا

بالفيديو.. المتحدثة باسم حكومة بريطانيا بالشرق الأوسط تنشر 30 قصة أبطالها مسلمون

تأتي هذه السلسلة للحديث عن تأثير الدين الإسلامي على حياتهم الشخصية وكيف مكنهم من تخطي التحديات والصعوبات التي واجهتهم في حياتهم

المتحدثة باسم حكومة بريطانيا بالشرق الأوسط تمنت أن تسهم قصص المسلمين التي ستنشرها بإلهامهم حول العالم (مواقع التواصل)
المتحدثة باسم حكومة بريطانيا بالشرق الأوسط تمنت أن تسهم قصص المسلمين التي ستنشرها بإلهامهم حول العالم (مواقع التواصل)
21/4/2021

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، عبر تويتر، عن فعالية لعرض 30 قصة ملهمة خلال شهر رمضان لمسلمين من خلفيات مختلفة.

وتأتي هذه السلسلة للحديث عن تأثير الدين الإسلامي على حياتهم الشخصية، وكيف مكنهم من تخطي التحديات والصعوبات التي واجهتهم في حياتهم.

وقالت دياز في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها في تويتر، حول الفعالية التي ستنشر عبر حسابها، إن العديد من المسلمين يواجهون تحديات خلال شهر رمضان هذا العام بسبب الفقر وتأثير كورونا وبسبب الصراع المستمر.

وتمنّت أن تسهم هذه القصص بإلهام المسلمين حول العالم، كما أعلنت دياز عن ضيفها الأول لهذه الفعالية وهو دبلوماسي بريطاني، لم تذكر اسمه، لكنها نشرت صورة له ويرتدي ملابس الإحرام في الحرم المكي.

ولاحقا.. نشرت حكايته ليتبين أنه القنصل العام البريطاني سيف اشر الذي عمل في عدة دول عربية ومنها: السودان، والأردن، والسعودية.

وفي تغريدة لاحقة سألت متابعيها عن رأيهم بقصة سيف الدين. والذي قال في الفيديو إنه اختار اسما عربيا يوحي أنه مسلم، وقال الدبلوماسي البريطاني سيف الدين آشر "إن اعتناقي للإسلام كان أهم خطوة روحانية في حياتي".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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