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رمضان 2021|منوعات|سوريا

رغم قسوة النزوح.. بالفيديو معمرة سورية عمرها مئة عام تواظب على الصيام

تحدثت السيدة السورية النازحة وهي جالسة أمام خيمتها عن سنواتها الخمس في مخيمات النزوح وشوقها العارم لمنزلها ولعادات العيد التي تغيرت مع مرارة النزوح

20/4/2021-|آخر تحديث: 20/4/202107:49 PM (مكة المكرمة)

نشر الناشط السوري سيراج علي عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لسيدة سورية نازحة "معمرة" تخطت مئة عام ولا تزال تواظب على الصيام، رغم كبر سنها وصعوبة العيش في مخيمات النزوح وارتفاع درجات الحرارة فيها.

وتحدثت السيدة السورية النازحة وهي جالسة أمام خيمتها مع الناشط سيراج حول سنواتها الخمس في مخيمات النزوح وشوقها العارم لمنزلها، ولعادات العيد التي تغيرت مع مرارة النزوح.

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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