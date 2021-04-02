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يحتوي على قطرة دم بشري.. نايكي توقف بيع حذاء "الشيطان"

الأحذية الرياضية "الشيطانية" صنعت بالتعاون مع مغني الراب الأميركي ليل ناز إكس (مواقع التواصل)
الأحذية الرياضية "الشيطانية" صنعت بالتعاون مع مغني الراب الأميركي ليل ناز إكس (مواقع التواصل)
2/4/2021

تلقى مصنعو أحذية رياضية أمرا بوقف تسليم هذه المنتجات إثر دعوى رفعتها "نايكي"(Nike)، تدعي فيها أن هذه الأحذية، التي صنعت بالتعاون مع مغني الراب ناز إكس، "شيطانية" ويقولون إن نعالها يحوي نقطة من الدم البشري، وفق ما أظهرته وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الجمعة.

وكانت المجموعة الأميركية العملاقة في مجال الألبسة والإكسسوارات الرياضية رفعت دعوى ضد شركة "إم إس سي إتش إف" (MSCHF) المعروفة بصنعها منتجات بكميات محدودة وطرحها للبيع عبر الإنترنت في مواعيد محددة.

وتتهم "نايكي" الشركة التي تتخذ مقرا لها في بروكلين بتقليد علامتها التجارية والإضرار بها. وقد أُنجزت هذه الأحذية الرياضية "الشيطانية" بالتعاون مع مغني الراب الأميركي ليل ناز إكس صاحب أغنية "أولد تاون رود"، التي حققت شهرة كبيرة في 2019.

وقد استلهمت "إم إس سي إتش إف" صنع هذه المنتجات من أحذية "إير ماكس 97" المصنعة من "نايكي"، وأضافت إليها بعض الرموز المرتبطة بالشيطان، مع نقطة من الدم البشري في النعل، وفق الشركة.

ومنذ طرح الشركة الصغيرة 666 زوجا من هذه الأحذية، وهو عدد يعتقد أنه مرتبط أيضا بالشيطان، رفعت "نايكي" دعوى قضائية أمام محكمة فدرالية مدنية في بروكلين.

وطالبت "نايكي" بتعليق تسليم هذه الأحذية، التي بيعت كلها مقابل 1018 دولارا لزوجي الأحذية.

وأصدر قاض فدرالي أميركي أمس، الخميس، أمرا مؤقتا يمنع "إم إس سي إتش إف" من إيصال الطلبيات لهذه الأحذية، أو استخدام علامة "نايكي" التجارية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبر القاضي أن الخطوة التي اعتمدتها الشركة الصغيرة من شأنها "إثارة البلبلة"، لدى المستهلكين بشأن أصل" الأحذية "أو رعايتها أو الموافقة عليها"، كما أنها "تمس وتشوه" ماركة نايكي، كما أن عدم اعتماد هذا الأمر القضائي يلحق "ضررا لا يمكن جبره".

ودافعت شركة "إم إس سي إتش إف" في بيان، الخميس، عن هذه الأحذية قائلة إنها تندرج في إطار الابداع الفني وحرية التعبير. وأبدت الشركة "استغرابها" من دعوى نايكي، قائلة إنها "تتشوق للعمل مع نايكي والمحكمة لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن".

المصدر : الفرنسية

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