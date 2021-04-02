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أميركي يدخل موسوعة غينيس بعد مشاهدة فيلم سينمائي 191 مرة

الأميركي أوغستين ألانيس شاهد فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" 191 مرة داخل صالات العرض (رويترز)
الأميركي أوغستين ألانيس شاهد فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" 191 مرة داخل صالات العرض (رويترز)
2/4/2021

دخل الأميركي أوغستين ألانيس موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد مشاهدته لفيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة" (Avengers: Endgame) 191 مرة داخل صالات العرض.

ونشر ألانيس صورة له -برفقة شهادة غينيس وبجواره صورته مع فريق عمل الفيلم- عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها قائلا "أنا مذهل رسميا! حائز على لقب موسوعة غينيس للأكثر حضورا لنفس الفيلم".

وبحسب بيان نشرتة غينيس عبر موقعها، فإن ألانيس متعلق بشكل كبير بشخصية ستيف روجرز، والمعروف في الفيلم بـ "كابتن أميركا"، والتي جسدها الممثل الأميركي كريس إيفانز.

وأوضح ألانيس -في تصريحات لغينيس- أنه يعتبر "روجرز" شخصية تمثل العديد من القيم التي يقدسها، مثل البر واللطف والتفكير في الآخرين قبل نفسه، وهي قيم ظهرت على مدار سلسلة أفلامه مع شركة مارفل، وفق قول ألانيس.

وأوضح أن أصعب جزء في سعيه نحو تسجيل الرقم القياسي كان في التخلي عن حياته الاجتماعية مع عائلته وتراجع أوقاته في الصالة الرياضية، إضافة إلى إدارة ساعات عمله لتناسب أوقات عرض الفيلم.

المصدر : وكالة سند

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